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Стоит отметить, что слово Спас в данном контексте имеет два значения. Первое — безусловно, связано с Иисусом Христом как Спасителем человечества, взявшего на себя вину за все людские грехи («кроткий Спас», «Спас Нерукотворный»). С другой стороны, праздники вобрали в себя крестьянские традиции, когда важно было спасти грядущий урожай. Именно поэтому верующие традиционно освящают в эти дни продукты в церкви, «спасая» (сохраняя) урожай.
Кроме того, праздники выпадают на один из самых строгих православных постов — Успенский, связанный с успением (смертью) Пресвятой Богородицы. Пост длится с 14 по 27 августа, в эти дни полностью исключаются мясные, молочные продукты и яйца. Рыбу православным можно есть только в праздник Преображения Господня 19 августа.
Первый из праздников — Медовый Спас — выпадает на 14 августа. В православном календаре этот день связан с Происхождением Честных Древ Животворящего Креста Господня». По легенде, в Констанинополе распространились опасные инфекции, с которыми не могли справиться врачи.
Тогда из храма Святой Софии достали фрагмент креста, на котором распяли Иисуса Христа, и освятили им все водоемы. После этого заболеваемость пошла на спад. С той поры 14 августа многие стараются окунуться в водоем для очищения от грехов, поэтому другое название праздника — Мокрый Спас.
В этот день не рекомендуется заниматься физическим трудом, за исключением сбора меда. Также нельзя устраивать шумные гулянки и вообще употреблять алкоголь, поскольку начинается Успенский пост. Кроме того, в народе считалось плохим знаком купаться в реке, поскольку вода начинает цвести и негативно влияет на здоровье.
Если у вас есть знакомый пасечник или человек, имеющий отношение к меду, то необходимо поблагодарить его за труд.
Но главным делом для православного христианина является посещение храма. В этот день до начала вечерней службы священники выносят крест, чтобы верующие могли ему поклониться. Важно и помочь нуждающимся. По пути из храма прихожане стараются отдать имеющиеся продукты нищим, особенно мед («В этот день и нищий медку попробует»).
Яблочный Спас традиционно отмечается 19 августа, что совпадает с праздником Преображения Господня. Согласно евангельскому повествованию, в этот день Иисус Христос явил своим ученикам другую ипостась.
И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте.
И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. (Мф 17: 1-9).
В христианской традиции считается, что в этот день каждый человек может внутренне преобразиться и начать другую жизнь, свободную от греха. Внутреннее очищение и избавление от вредных привычек, преображение себя и приближение к Богу — один из смыслов праздника.
Во многих странах в этот день старались освящать виноград. Поскольку на Руси в то время виноградники не были распространены, ягоды заменили яблоки. Именно поэтому для части верующих становится важным не есть яблок вплоть до начала Яблочного Спаса и их освящения в храме.
К яблокам на Руси в этот день всегда особое отношение. Считается, что перед тем, как съесть первый плод, нужно загадать искреннее желание и оно обязательно сбудется. Можно даже погадать на них: попалось кислое яблоко — год пройдет не очень хорошо, сладкое — будешь счастлив. Ну и, конечно, обязательно важно угостить всех яблочком, иначе прослывешь жадиной и мизантропом.
Впрочем, главное для христианина — посетить храм. В честь праздника разрешается небольшое послабление в посте — верующие могут есть рыбу и пить вино, купленное в храме. Не возбраняется и побаловать себя выпечкой с яблоками.
Наконец, 29 августа православные христиане встретят Ореховый (или Хлебный Спас). В церковном календаре ему соответствует праздник «Перенесение из Едессы в Констанинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.
Согласно легенде, правитель сирийского города Едесса (другое название — Эдесса) Авгарь долгое время болел проказой. Он верил в Христа, поэтому направил в Палестину художника Ананию, чтобы тот нарисовал портрет Сына Божьего. Однако по прибытии живописец так и не смог пробиться сквозь толпу. Не помогло и вставание на камень.
Анания совсем отчаялся, когда Иисус заметил его, вытерся полотенцем и отдал ткань художнику. Благодаря этому Авгарь смог исцелиться. Долгое время святыня находилась в Едессе, но в 944 году ее перенесли в Констанинополь.
На Орехов Спас традиционно запрещалось заниматься тяжелым трудом. Кроме того, не рекомендуется браниться и злиться на ближнего. Также из-за особого отношения к хлебу и его освящению в церкви нельзя выкидывать даже корочки хлеба.