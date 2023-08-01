К яблокам на Руси в этот день всегда особое отношение. Считается, что перед тем, как съесть первый плод, нужно загадать искреннее желание и оно обязательно сбудется. Можно даже погадать на них: попалось кислое яблоко — год пройдет не очень хорошо, сладкое — будешь счастлив. Ну и, конечно, обязательно важно угостить всех яблочком, иначе прослывешь жадиной и мизантропом.