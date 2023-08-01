Мэрия Новосибирска готовится к борьбе с лужами после ливней в августе

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Начался самый дождливый и прохладный месяц лета. Горожане уже закупаются резиновыми сапогами, чтобы пережить очередной потоп на дорогах, который наблюдали и ранее при сильных ливнях.
Затопить дождевая вода может дороги и тротуары. А ливневки не справляются.
«Вода скапливается там, где нет ливневок. Некоторые канализации не справляются и образуются лужи. В Ленинском районе одна цистерна качает, сливает, но все равно участок затапливает», — заявил мэр в ходе аппаратного совещания 1 августа.
Градоначальник поручил двум департаментам проконтролировать ситуацию. Скоординировать действия по устранению крупных луж в городе.