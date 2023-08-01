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Мэрия Новосибирска готовится к борьбе с лужами после ливней в августе

1 августа 2023, 08:52
Фото: 1MI
Новосибирск готовится к затоплению дорог после ливня
Ливни и подтопление дорог ожидаются в Новосибирске в августе. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как будут ликвидировать последствия.

Начался самый дождливый и прохладный месяц лета. Горожане уже закупаются резиновыми сапогами, чтобы пережить очередной потоп на дорогах, который наблюдали и ранее при сильных ливнях.

Затопить дождевая вода может дороги и тротуары. А ливневки не справляются.

«Вода скапливается там, где нет ливневок. Некоторые канализации не справляются и образуются лужи. В Ленинском районе одна цистерна качает, сливает, но все равно участок затапливает», — заявил мэр в ходе аппаратного совещания 1 августа.

Градоначальник поручил двум департаментам проконтролировать ситуацию. Скоординировать действия по устранению крупных луж в городе.

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#Лужи#Ливневая#Дожди#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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