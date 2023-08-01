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Что сделали экс-полицейские с пропавшей 15-летней девочкой — двое арестованы

1 августа 2023, 07:25
Фото: pxhere.com
Девочка пропала 13 лет назад
В Новосибирске отправили в СИЗО бывших сотрудников правоохранительных органов Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея. Они подозреваются в причастности к гибели пропавшей 15 лет назад школьницы Натальи Матюхиной.

«Удовлетворено ходатайство следователя. Подозреваемые останутся под стражей до 18 сентября 2023 года», — рассказали «НГС Новосибирск» в пресс-службе Центрального районного суда.

Экс-силовиков подозревают в причастности к пропаже в 2010 году пятнадцатилетней школьницы из Усть-Таркского района Натальи Матюхиной. Девочка бесследно исчезла тринадцать лет назад. Недавно Следственный комитет Новосибирской области возобновил расследование уголовного дела по статье «Убийство».

Источник «НГС Новосибирск» сообщил, что подозреваемые экс-силовики могли насмерть сбить на машине пятнадцатилетнюю Наталью Матюхину, когда подросток возвращался из ночного клуба. Полицейские якобы «гульванили», а один из полицейских в момент возможного ДТП мог находиться за рулем. После этого мужчины якобы сразу же уволились из правоохранительных органов.

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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Полиция#Следствие#Подростки#Пропал
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