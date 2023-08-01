Что сделали экс-полицейские с пропавшей 15-летней девочкой — двое арестованы

Источник «НГС Новосибирск» сообщил, что подозреваемые экс-силовики могли насмерть сбить на машине пятнадцатилетнюю Наталью Матюхину, когда подросток возвращался из ночного клуба. Полицейские якобы «гульванили», а один из полицейских в момент возможного ДТП мог находиться за рулем. После этого мужчины якобы сразу же уволились из правоохранительных органов.