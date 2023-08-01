Что сделали экс-полицейские с пропавшей 15-летней девочкой — двое арестованы

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
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Updated Сегодня, 07:53
«Удовлетворено ходатайство следователя. Подозреваемые останутся под стражей до 18 сентября 2023 года», — рассказали «НГС Новосибирск» в пресс-службе Центрального районного суда.
Экс-силовиков подозревают в причастности к пропаже в 2010 году пятнадцатилетней школьницы из Усть-Таркского района Натальи Матюхиной. Девочка бесследно исчезла тринадцать лет назад. Недавно Следственный комитет Новосибирской области возобновил расследование уголовного дела по статье «Убийство».
Источник «НГС Новосибирск» сообщил, что подозреваемые экс-силовики могли насмерть сбить на машине пятнадцатилетнюю Наталью Матюхину, когда подросток возвращался из ночного клуба. Полицейские якобы «гульванили», а один из полицейских в момент возможного ДТП мог находиться за рулем. После этого мужчины якобы сразу же уволились из правоохранительных органов.