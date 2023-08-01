В Новосибирске несколько студенток от 18 до 20 лет решили продать свою девственность. Они надеются заработать большую сумму денег, предлагая свои услуги в долларах. Все эти девушки утверждают, что не имеют плохих привычек и опыта в отношениях. Кроме того, они надеются на то, чтобы найти постоянного партнера.