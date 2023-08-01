Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
В Новосибирске несколько студенток от 18 до 20 лет решили продать свою девственность. Они надеются заработать большую сумму денег, предлагая свои услуги в долларах. Все эти девушки утверждают, что не имеют плохих привычек и опыта в отношениях. Кроме того, они надеются на то, чтобы найти постоянного партнера.
На одном из бесплатных сайтах было опубликовано пять подобных объявлений, об этом сообщает издание «АиФ в Новосибирске». Наибольшую сумму за свою «честь» запросила 19-летняя Ангелина — она хочет получить 100 тысяч долларов за первую ночь, что составляет примерно 9 миллионов рублей.
18-летняя Лиана просит всего 15 тысяч долларов или 1,3 миллиона рублей. Ева из Татарска, которой 19 лет, хочет получить 10 тысяч долларов за ночь — около 900 тысяч рублей.
Самую низкую цену своих «услуг» предлагает 20-летняя Екатерина: всего $3800 — примерно 347 тысяч рублей за ее первый опыт. Сексолог Мышкина из Новосибирска считает интерес мужчин к девственницам тревожным сигналом. Все девушки заявляют о готовности пройти предварительное медицинское обследование.