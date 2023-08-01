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В Новосибирской области отец оплатил долг по алиментам в 300 000 для отдыха в Турции

1 августа 2023, 02:29
Фото: 1MI
Мужчина не мог улететь в турцию
Судебные приставы вынудили жителя Карасука выплатить задолженность по алиментам, наложив запрет на выезд за пределы РФ и арест на его банковские счета.

Житель города Карасука Новосибирской области был вынужден оплатить задолженность по алиментам после того, как судебные приставы наложили запрет на его выезд из России. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП региона.

Долг составлял около 300 тысяч рублей, но мужчина не предпринимал никаких действий для его погашения. Приставы арестовали его банковские счета и временно ограничили возможность выезда из страны.

Эти меры оказались достаточными, чтобы должник сам явился к приставу-исполнителю. Оказалось, что мужчина собирался отправиться в отпуск в Турцию, но из-за запрета путешествие стало под угрозой. Быстро реагируя на ситуацию, мужчина оплатил долг вместе с исполнительным сбором.

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#Долг#Алименты#Новосибирская область#Общество#Турция#Эмилия Губарева
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