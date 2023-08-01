Эти меры оказались достаточными, чтобы должник сам явился к приставу-исполнителю. Оказалось, что мужчина собирался отправиться в отпуск в Турцию, но из-за запрета путешествие стало под угрозой. Быстро реагируя на ситуацию, мужчина оплатил долг вместе с исполнительным сбором.