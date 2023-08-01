Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
Modified Сегодня, 02:31
Updated Сегодня, 02:31
Житель города Карасука Новосибирской области был вынужден оплатить задолженность по алиментам после того, как судебные приставы наложили запрет на его выезд из России. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП региона.
Долг составлял около 300 тысяч рублей, но мужчина не предпринимал никаких действий для его погашения. Приставы арестовали его банковские счета и временно ограничили возможность выезда из страны.
Эти меры оказались достаточными, чтобы должник сам явился к приставу-исполнителю. Оказалось, что мужчина собирался отправиться в отпуск в Турцию, но из-за запрета путешествие стало под угрозой. Быстро реагируя на ситуацию, мужчина оплатил долг вместе с исполнительным сбором.