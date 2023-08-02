Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Бывших десантников не бывает, поэтому День ВДВ в Новосибирске всегда отмечается с размахом, случаются самые дерзкие выходки и курьезы.
В прошлом году 2 августа на ул. Блюхера автомобиль с флагами ВДВ несся по встречке. За такое нарушение предусмотрен штраф 5000 рублей или лишение прав до полугода.
В 2021 году по центру Новосибирска ездил пикап Toyota Tundra с двухъярусной кроватью в кузове. На кровати спокойно расположились мужчины в форме и беретах десантников. Подписчики паблика АСТ-54 отметили, что это больше похоже на тик-токеров, чем на десантников. Водитель получил штраф в размере 500 рублей.
В 2011 году 2 августа вечером мужчина в тельняшке прыгнул с аттракциона в бассейн, но поскольку там была небольшая глубина, он получил серьезную травму и был доставлен в больницу.
В 2007 году 2 августа в новосибирских вытрезвителях было серьезное пополнение — туда доставили сразу 52 человека.
А в 2006 году три десятка десантников 2 августа устроили разборки на Центральном рынке, угрожая торговцам из Средней Азии. Охрана рынка не смогла справиться с толпой разъяренных десантников, их остановила только полиция.
В том же году десантники штурмовали статую Владимира Ильича на площади Ленина, чтобы установить на ней свой флаг. В этом приняли участие более 20 десантников, их тоже остановила полиция. Далее бывшие десантники организовались в большую колонну и отправились маршем по Красному Проспекту, но были остановлены сотрудниками полиции. В тот день полиция задержала около сотни человек.
В этом году, как и в прошлые годы 2 августа в Новосибирске отключат фонтаны, чтобы избежать происшествий и травм, связанных с традицией купания в фонтанах на День ВДВ.