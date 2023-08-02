В том же году десантники штурмовали статую Владимира Ильича на площади Ленина, чтобы установить на ней свой флаг. В этом приняли участие более 20 десантников, их тоже остановила полиция. Далее бывшие десантники организовались в большую колонну и отправились маршем по Красному Проспекту, но были остановлены сотрудниками полиции. В тот день полиция задержала около сотни человек.