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День ВДВ — что устраивают бывшие десантники на улицах Новосибирска

2 августа 2023, 03:45
Фото: 1MI
День ВДВ в Новосибирске проходит под звуки автомобильных гудков.
Купание в фонтане на День ВДВ постепенно уходит в прошлое, тем более, что фонтаны в этот день в городе отключают на всякий случай, но этот праздник все равно остается одним из самых насыщенных по происшествиям в Новосибирске и других городах.

Бывших десантников не бывает, поэтому День ВДВ в Новосибирске всегда отмечается с размахом, случаются самые дерзкие выходки и курьезы.

В прошлом году 2 августа на ул. Блюхера автомобиль с флагами ВДВ несся по встречке. За такое нарушение предусмотрен штраф 5000 рублей или лишение прав до полугода.

В 2021 году по центру Новосибирска ездил пикап Toyota Tundra с двухъярусной кроватью в кузове. На кровати спокойно расположились мужчины в форме и беретах десантников. Подписчики паблика АСТ-54 отметили, что это больше похоже на тик-токеров, чем на десантников. Водитель получил штраф в размере 500 рублей.

В 2011 году 2 августа вечером мужчина в тельняшке прыгнул с аттракциона в бассейн, но поскольку там была небольшая глубина, он получил серьезную травму и был доставлен в больницу.

В 2007 году 2 августа в новосибирских вытрезвителях было серьезное пополнение — туда доставили сразу 52 человека.

А в 2006 году три десятка десантников 2 августа устроили разборки на Центральном рынке, угрожая торговцам из Средней Азии. Охрана рынка не смогла справиться с толпой разъяренных десантников, их остановила только полиция.

В том же году десантники штурмовали статую Владимира Ильича на площади Ленина, чтобы установить на ней свой флаг. В этом приняли участие более 20 десантников, их тоже остановила полиция. Далее бывшие десантники организовались в большую колонну и отправились маршем по Красному Проспекту, но были остановлены сотрудниками полиции. В тот день полиция задержала около сотни человек.

День ВДВ 2 августа 2023: в Новосибирске отключат все фонтаны из-за десантников
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В этом году, как и в прошлые годы 2 августа в Новосибирске отключат фонтаны, чтобы избежать происшествий и травм, связанных с традицией купания в фонтанах на День ВДВ.

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