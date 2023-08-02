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Posted 2 августа, 16:11

Published 2 августа, 16:11

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

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Для самых главных

2 августа 2023, 16:11
Фото: piqsels.com
Дети проводят много времени в детском саду или школе, уезжают на каникулы к бабушкам, в детский лагерь, на дачу, бегают с друзьями во дворе. Велосипеды, самокаты, игры на открытом воздухе — детство всегда полно веселья и приключений.

Наша задача — позаботиться о спокойствии родителей даже самых активных детей.

Чтобы получить помощь в случае детских травм или ушибов, оформите полис страхования от несчастных случаев «СОГАЗ-Персона Универсальный». Страхование станет для вас значимой финансовой поддержкой на время выздоровления ребенка.

От чего будет застрахован ребенок?

  • временное расстройство здоровья в результате несчастного случая
  • установление категории «ребенок-инвалид», вызванной несчастным случаем
  • уход из жизни в результате несчастного случая

Также в полис можно включить страхование от:

  • укусов насекомых, которые привели к заболеванию клещевым энцефалитом и малярией
  • пищевой токсикоинфекции (ботулизма, сальмонеллеза, дизентерии, шигеллеза, клебсиеллеза, иерсиниоза и других заболеваний в соответствии с кодом А05 по МКБ-10)
  • спортивных травм, в том числе полученных на соревнованиях или в спортивном лагере

Варианты страховой защиты на выбор:

  • 24 часа в сутки
  • в бытовых условиях («несчастных случай в быту»)
  • в детском саду/школе и по пути от них до дома и обратно (в указанное в полисе время)
  • в детском саду/школе

Преимущества полиса «СОГАЗ-Персона Универсальный»:

  • выбор страховой суммы до 500 000 рублей
  • оплата полиса в рассрочку
  • простое и быстрое оформление полиса

Условия страхования:

  • возраст ребенка — от 1 до 17 лет включительно (на момент заключения договора)
  • срок страхования — от 1 дня до 1 года

Что делать, если произошел страховой случай:

Подробная информация по ссылке https://claim.sogaz.ru/

Пусть детство каждого ребенка будет беззаботным, веселым и счастливым, наполненным любовью и вниманием родителей!

Оформление полиса: https://shop.sogaz.ru/accident/persona_universal/

С подробными условиями страхования (включая правила страхования) вы можете ознакомиться у представителя АО «СОГАЗ» и на сайте компании www.sogaz.ru. Лицензия Банка России СЛ № 1208. АО «СОГАЗ».

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