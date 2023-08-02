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Соревнования в рамках мероприятия «Архипелаг 2023» проходили в специально огороженном сеткой кубе, где дроны и беспилотники могли летать в безопасных условиях. В процессе соревнований участникам предстояло решить несколько задач, в том числе, обнаружить диверсантов.
Внешне соревнования выглядели так — дроны под управлением пилотов с земли вылетали на задание, в процессе им нужно было обнаружить и поразить цель, бросив гранату. Для решения этих задач важно было уметь управлять беспилотником, а также ориентироваться в координатах на местности. Обучение управлению беспилотниками проводится на площадке «Архипелаг 2023» в НГУ. Инструктора используют методику КЦПН (Координационного Центра Помощи Новороссии), что значительно повышает эффективность обучения.
«Квадрокоптер — ненамного сложнее смартфона, и освоить его может любой человек, — рассказал руководитель КЦПН Александр Любимов, — мы за четыре дня обучаем людей управлению обычными квадрокоптерами для боевого применения. Но мы очень много времени и сил вложили в программу для обучения людей управлению VTOL — дронами с вертикальным взлетом и посадкой. Такая программа занимает минимум три недели».
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