Внешне соревнования выглядели так — дроны под управлением пилотов с земли вылетали на задание, в процессе им нужно было обнаружить и поразить цель, бросив гранату. Для решения этих задач важно было уметь управлять беспилотником, а также ориентироваться в координатах на местности. Обучение управлению беспилотниками проводится на площадке «Архипелаг 2023» в НГУ. Инструктора используют методику КЦПН (Координационного Центра Помощи Новороссии), что значительно повышает эффективность обучения.