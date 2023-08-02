atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Изображение материала

Дроны искали диверсантов под Новосибирском

2 августа 2023, 06:01
Фото: Сайт правительства Новосибирской области nso.ru
Боевой слет "Дронница"
Практику применения боевых беспилотников отрабатывали на полигоне возле Новосибирска, в том числе, такие элементы, как «Штурм», «Поиск диверсантов», «Поиск целей».

Соревнования в рамках мероприятия «Архипелаг 2023» проходили в специально огороженном сеткой кубе, где дроны и беспилотники могли летать в безопасных условиях. В процессе соревнований участникам предстояло решить несколько задач, в том числе, обнаружить диверсантов.

Архипелаг 2023, выставка дронов в Новосибирском государственном университетеАрхипелаг 2023, выставка дронов в Новосибирском государственном университете
Архипелаг 2023, выставка дронов в Новосибирском государственном университете
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Внешне соревнования выглядели так — дроны под управлением пилотов с земли вылетали на задание, в процессе им нужно было обнаружить и поразить цель, бросив гранату. Для решения этих задач важно было уметь управлять беспилотником, а также ориентироваться в координатах на местности. Обучение управлению беспилотниками проводится на площадке «Архипелаг 2023» в НГУ. Инструктора используют методику КЦПН (Координационного Центра Помощи Новороссии), что значительно повышает эффективность обучения.

«Квадрокоптер — ненамного сложнее смартфона, и освоить его может любой человек, — рассказал руководитель КЦПН Александр Любимов, — мы за четыре дня обучаем людей управлению обычными квадрокоптерами для боевого применения. Но мы очень много времени и сил вложили в программу для обучения людей управлению VTOL — дронами с вертикальным взлетом и посадкой. Такая программа занимает минимум три недели».
Атака беспилотников на «Москва-Сити» 30 июля 2023: что известно
Узнать подробнее

Что известно об атаке беспилотников на здания в Москва-Сити 30 июля 2023 года.

Читайте также:
Губернатор Андрей Травников приветствовал участников интенсива «Архипелаг 2023» в НГУВ Новосибирске рисовавший мурал на стене НГТУ дрон сдуло ветром100 соревнований в полетах беспилотников одновременно пройдет в Новосибирске
#Ольга Храмушкина#Дрон#Беспилотники#Город#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Что творят десантники 2 августа: колонна авто с флагами ВДВ разбудила новосибирцев
Сегодня, 02:19
Бэби-тур: где лучше рожать детей в Новосибирске или Москве — сравниваем пособия
31 июля, 16:37
Температурные качели: в Новосибирске жару и холод прогнозируют синоптики в августе
Вчера, 05:22
Грибник в Новосибирске нашел в лесу более 60 свежих могил
Вчера, 02:58
Хагги Вагги и Барби — все. В России хотят проверить детские игрушки на духовность
Сегодня, 02:49
Кондуктор автобуса в Новосибирске сделал ограду с канцелярскими кнопками
Сегодня, 01:51