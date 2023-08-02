Губернатор: в Советском районе будут заменены все старые опоры уличного освещения

Андрей Травников подчеркнул, что он оформит поручение и поддержит программу по замене опор со светильниками в Академгородке — эти работы должны быть проведены в течение трёх лет. «Просьба к администрации района — подготовить перечень улиц по приоритетности работ. Важно, что здесь нет этой проблемы — большого количества коммуникаций на опорах, „грязного неба“ в проводах».