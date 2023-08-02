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Губернатор: в Советском районе будут заменены все старые опоры уличного освещения

2 августа 2023, 03:49
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Вопросы содержания и уборки улиц областного центра, а также комплексный ремонт дорог сегодня — на особенном контроле Губернатора. Во время рабочей поездки в Советский район Новосибирска глава региона обсудил с руководством города и района пути решения системных проблем.

Важным аспектом выездного совещания Губернатора по развитию и содержанию сети улиц Советского района стал ремонт проспекта Строителей на участке от Бердского шоссе до проспекта Лаврентьева и организация системы уличного освещения вдоль ремонтируемой трассы. Ремонт дороги реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Источник финансирования — областной бюджет, сумма — 127,649 млн рублей, срок выполнения — 30.09.2023 г.

Андрей Травников подчеркнул, что он оформит поручение и поддержит программу по замене опор со светильниками в Академгородке — эти работы должны быть проведены в течение трёх лет. «Просьба к администрации района — подготовить перечень улиц по приоритетности работ. Важно, что здесь нет этой проблемы — большого количества коммуникаций на опорах, „грязного неба“ в проводах».

Андрей Травников отметил, что сегодня проспект Строителей — хороший пример объекта с комплексным подходом ко всем видам и элементам дорожных работ, включая организацию и оформление велодорожек.

Кроме того, беседуя о благоустройстве территорий с жителями Советского района, Губернатор сообщил, что одновременно с организацией парка Чербузы стартует проект сквера на Демакова — сейчас идёт разработка ПСД этого объекта.

#Общество#Город#Благоустройство#Новосибирская область
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