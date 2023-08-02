Она выразила критику по отношению к игрушкам, основанным на южнокорейском сериале «Игра в кальмара», считая, что они не подходят для просмотра детьми. Также она предложила запретить игрушки Хагги Вагги из хоррор-игры Poppy Playtime, объясняя это тем, что кукольный персонаж может убить своего владельца.