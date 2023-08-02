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Хагги Вагги и Барби — все. В России хотят проверить детские игрушки на духовность

2 августа 2023, 02:49
Фото: 1MI
Депутат предложила запретить игрушки Хагги Вагги
В Госдуме захотели проверить детские игрушки на духовность и нравственность.

В Госдуме решили проверить детские игрушки на их воздействие на психическое здоровье детей. Депутат Татьяна Буцкая предложила проводить социальную и психологическую оценку игрушек для определения их полезности для развития детей. Об этом сообщают «Новые известия», ссылаясь на издание «Подъем».

Она выразила критику по отношению к игрушкам, основанным на южнокорейском сериале «Игра в кальмара», считая, что они не подходят для просмотра детьми. Также она предложила запретить игрушки Хагги Вагги из хоррор-игры Poppy Playtime, объясняя это тем, что кукольный персонаж может убить своего владельца.

Депутат Буцкая также высказала мнение, что игрушки, вызывающие ужас у детей и их родителей, не должны поступать на рынок. Пока неизвестно, каким образом будут обрабатываться игры и игрушки, не прошедшие сертификацию, а также не уточняется, насколько возможно повышение цен на игрушки из-за введения дополнительной сертификации.

Ранее сообщалось о планах запретить куклы Барби, так как их предполагаемое влияние на детей может привести к проблемам со здоровьем.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Россия#Общество#Город#Госдума#Закон#Игрушки#Детские игрушки#Барби
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