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В Госдуме решили проверить детские игрушки на их воздействие на психическое здоровье детей. Депутат Татьяна Буцкая предложила проводить социальную и психологическую оценку игрушек для определения их полезности для развития детей. Об этом сообщают «Новые известия», ссылаясь на издание «Подъем».
Она выразила критику по отношению к игрушкам, основанным на южнокорейском сериале «Игра в кальмара», считая, что они не подходят для просмотра детьми. Также она предложила запретить игрушки Хагги Вагги из хоррор-игры Poppy Playtime, объясняя это тем, что кукольный персонаж может убить своего владельца.
Депутат Буцкая также высказала мнение, что игрушки, вызывающие ужас у детей и их родителей, не должны поступать на рынок. Пока неизвестно, каким образом будут обрабатываться игры и игрушки, не прошедшие сертификацию, а также не уточняется, насколько возможно повышение цен на игрушки из-за введения дополнительной сертификации.
Ранее сообщалось о планах запретить куклы Барби, так как их предполагаемое влияние на детей может привести к проблемам со здоровьем.