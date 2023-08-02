Названы шокирующие подробности утопления 9-летнего мальчика в коллекторе на стройке

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
В небольшом поселке Кудряшовский, расположенном рядом с Новосибирском, произошла страшная трагедия — 9-летний мальчик погиб. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Как удалось узнать «АиФ Новосибирск» со слов местных жителей, школьник утонул в открытом коллекторе, который был закрыт куском пенопласта. Когда мальчик ступил на него, он провалился в трубу. Один из его друзей пытался помочь ему выбраться, однако безуспешно. Ребенок утонул.
В СУ СК по НСО уже возбудили дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека.