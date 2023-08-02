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Названы шокирующие подробности утопления 9-летнего мальчика в коллекторе на стройке

2 августа 2023, 05:27
Фото: Прокуратура НСО
Ребенок погиб

В Новосибирске названы подробности утопления 9-летнего мальчика в коллекторе

В Новосибирске девятилетний мальчик утонул, упав в коллектор. Названы подробности его гибели.

В небольшом поселке Кудряшовский, расположенном рядом с Новосибирском, произошла страшная трагедия — 9-летний мальчик погиб. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Как удалось узнать «АиФ Новосибирск» со слов местных жителей, школьник утонул в открытом коллекторе, который был закрыт куском пенопласта. Когда мальчик ступил на него, он провалился в трубу. Один из его друзей пытался помочь ему выбраться, однако безуспешно. Ребенок утонул.

В СУ СК по НСО уже возбудили дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека.

В поселке Кудряшовский ребенок пробрался на стройку и утонул в коллекторе
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