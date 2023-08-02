Выплату в 5 тысяч смогут получить на ребенка из многодетной семьи, который поступил в первый класс. Также на единоразовую выплату имеет право ребенок из многодетной семьи до 23 лет при поступлении в образовательную организацию высшего образования. Ее размер составляет 11 тысяч рублей.