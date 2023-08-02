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Пособие первоклассникам к школе выплатят в Новосибирской области, но не всем

2 августа 2023, 04:29
Фото: Midjourney
Выплату предоставят на детей для подготовки к школе
Первоклассники из Новосибирской области получат выплаты на 1 сентября 2023 года. Выплата — единоразовая, а ее размер — 5500 рублей. Об этом сообщается в постановлении правительства.

Многодетные родители, у которых дети впервые пойдут в школу, смогут получить выплаты без необходимости подавать заявление. Губернатор Андрей Травников подписал соответствующее постановление Правительства региона № 349-п.

Выплату в 5 тысяч смогут получить на ребенка из многодетной семьи, который поступил в первый класс. Также на единоразовую выплату имеет право ребенок из многодетной семьи до 23 лет при поступлении в образовательную организацию высшего образования. Ее размер составляет 11 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы рассказали о графике выплаты детских пособий в августе 2023 года. Читайте, когда на банковские карты родителей придут деньги, кому ждать «школьные» выплаты в августе 2023 года.

График выплаты детских пособий в августе 2023 года
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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Выплаты#Дети#Школа#Новосибирская область#Новосибирск
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