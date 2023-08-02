Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Многодетные родители, у которых дети впервые пойдут в школу, смогут получить выплаты без необходимости подавать заявление. Губернатор Андрей Травников подписал соответствующее постановление Правительства региона № 349-п.
Выплату в 5 тысяч смогут получить на ребенка из многодетной семьи, который поступил в первый класс. Также на единоразовую выплату имеет право ребенок из многодетной семьи до 23 лет при поступлении в образовательную организацию высшего образования. Ее размер составляет 11 тысяч рублей.
Напомним, ранее мы рассказали о графике выплаты детских пособий в августе 2023 года. Читайте, когда на банковские карты родителей придут деньги, кому ждать «школьные» выплаты в августе 2023 года.