С 18 августа у «Сапсана» будет еще одна остановка

Posted 2 августа, 17:13
Published 2 августа, 17:13
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
С 18 августа составы «Сапсан» № 761, 785, 758, 784 будут останавливаться на станции Крюково. Общее время поездов в пути останется прежним.
«Сапсан» № 758 Москва — Санкт-Петербург, отправляющийся из столицы в 07:00 и прибывающий в Петербург в 11:05, будет останавливаться на станциях Крюково, Вышний Волочек, Угловка и Чудово.
Поезд № 784, отбывающий из Москвы в 20:50 с прибытием в Северную столицу в 00:38, будет совершать остановки в Крюкове, Твери и Чудове.
Составы Санкт-Петербург — Москва № 761 и 785 будут отбывать из Питера в 09:10 и 21:00 соответственно и прибывать в Москву в 13:09 и 00:51. 761-й «Сапсан» будет совершать остановки в Угловке, Вышнем Волочке и Крюкове, а 785-й — в Чудове, Твери и Крюкове.
Билеты уже поступили в продажу. Оформление проездных документов осуществляется в том числе на официальном портале ОАО «РЖД», через приложение для смартфонов «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах дальнего следования. Однако купить билет Москва — Крюково — Москва не получится.
Узнать больше о графике движения «Сапсанов» и ценах на проезд можно на сайте РЖД во вкладке «Пассажирам», а также бесплатно по номеру телефона 8 (800) 775-00-00.