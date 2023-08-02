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Published Сегодня, 13:15

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Сколько стоит собрать ребенка в 1 класс 2023 в Новосибирске

2 августа 2023, 13:15
Фото: Midjourney
Как собрать ребенка в 1 класс в Новосибирске
Месяц остался до нового учебного года и главная забота родителей в августе — собрать ребенка в школу. В Новосибирске скоро откроются ярмарки, на манекенах в витринах появятся красивые школьные формы. Рассказываем, сколько стоят товары и одежда для первоклассника в 2023 году и где выгоднее покупать.

В 2022 году родители в Новосибирске тратили около 20 тысяч рублей на сборы в первый класс мальчика, а на вещи для девочки около 25 тысяч рублей. В эти расходы входили канцелярия, ранец, спортивная форма, одежда на каждый день и обувь.

Что нужно купить ребенку в 1 класс

  1. Канцелярские товары

Это пенал, 2-3 синие ручки, набор карандашей цветных и обычных, пластилин, подставка для учебников, альбом, ластик, кисточки, краски, точилка, тетради около 30 шт., цветной, белый картон и бумага, линейка, клей, обложки, дневник.

  1. Одежда в школу

Для девочки: 2-3 блузки, столько же рубашек, платье или сарафан, водолазки, джемперы, 2 юбки, спортивный костюм, несколько белых футболок, колготки, заколки, резинки, гольфы.

Для мальчиков: 2 рубашки с коротким рукавом, 3 с длинным, 2 пары брюки, джинсы (если школа разрешает), жилет, кардиган, кофта, спортивный костюм, футболки.

Также для детей нужно купить верхнюю одежду на осень и зиму, еще обувь и сменку.

  1. Ранец

Самая важная вещь в школу — это ранец. Первокласснику необходим ранец с твердой, каркасной спинкой. Нагрузка должна равномерно распределяться на всю спину — это позволит уберечь позвоночник ребенка.

  1. Гаджеты

Первокласснику, несомненно, потребуются некоторые гаджеты для учебы. В первую очередь, ноутбук или компьютер. На эти покупки необходимо выделять деньги отдельно из семейного бюджета так, как это самые дорогостоящие принадлежности.

Некоторые родители еще покупают наручные часы с геолокацией и смартфоны своему чаду, чтобы всегда быть с ним на связи.

Цены: по подсчетам опытных родителей на канцелярию для первоклассника они выделяют из бюджета порядка 3 500 рублей. В интернет-магазинах и книжных даже продаются специальные наборы в школу со всеми принадлежностями примерно за эту сумму.

Школьная форма обойдется в 10 000–15 000 рублей. Еще около 2 000–3 000 рублей уйдет на аксессуары и колготки для девочек. Около 5 000 придется потратить на обувь и куртки.

Ранец хорошего качества с анатомическими лямками и жесткой спинкой сейчас стоит около 3 000 рублей. Но его хватит на 2–3 года службы.

Лучшее время для покупок школьных принадлежностей

Школьные ярмарки откроются традиционно в начале августа. Однако уже летом товары для учебы продают на различных маркетплейсах и с очень хорошими скидками.

Канцелярию опытные мамы советуют покупать именно в интернет-магазинах так, как там намного дешевле. К тому же можно начинать покупки с мая, постепенно заполняя корзину и к 1 сентября все принадлежности будут собраны.

Можно приобрести к началу учебного года минимальный пакет необходимого, а остальное докупить осенью. В конце сентября обычно начинаются распродажи школьных товаров.

В августе, на ярмарках лучше купить рюкзак, верхнюю одежду и обувь. Вероятно, получится сэкономить.

Самая трендовая школьная форма 2023 года

Ранее стилист модного агентства Elite Stars Евгений Коломацкий из Новосибирска рассказывал, что в учебном году 2023-24 в тренде будет школьная форма учеников высших учебных заведений.

Стиль куклы Барби и преппи: тренды школьной формы в Новосибирске в 2023 году
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Это блузка с рукавами буфами, судя по OZON сегодня, 2 августа, она стоит от 600 рублей. Также юбки в клетку и плиссированные — их цены 700 и 1500 рублей.

Еще в моде вязаные жилетки, свитшоты, которые можно приобрести за 1500 рублей. Платья идут от 2000 рублей.

Самые модные «школьные» цвета 2023 года — коричневый, бежевый, белый, темно-синий, пастельный, черный. Также в тренде бордово-малиновый и розовый на фоне фильма «Барби».

Из этого следует, что даже на трендовой одежде есть возможность сэкономить. Ваш ребенок будет выглядеть стильно и недешево.

По советам родителей лучше всего закупаться в «Детском мире», «Ашане», «Лабиринте», «Ленте», OZON и Wildberries, «Фэмили» и других дискаунтерах. В гипермаркетах самые низкие цены на тетради и ручки, а также футболки.

Кроме того, многие мамы не брезгуют совершать покупки на «Авито».

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#Алина Шефер#Дети#Школа#Новосибирск#Новосибирская область#Общество
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