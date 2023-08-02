Сколько стоит собрать ребенка в 1 класс 2023 в Новосибирске

В 2022 году родители в Новосибирске тратили около 20 тысяч рублей на сборы в первый класс мальчика, а на вещи для девочки около 25 тысяч рублей. В эти расходы входили канцелярия, ранец, спортивная форма, одежда на каждый день и обувь.