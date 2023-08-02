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Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

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В Ленинском районе Новосибирска построят школу с концертным залом и телестудией

2 августа 2023, 11:22
Фото: Пресс-служба мэрии города Новосибирска
На улице Забалуева строится новая школа на 850 мест.
Школа на 850 учебных мест с большим концертным залом и телестудией будет построена на улице Забалуева в Ленинском районе до конца этого года. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил стройплощадку, и отметил, что стройка идет высокими темпами.

Уникальный проект школы, которая сейчас возводится на улице Забалуева, разработан специально для этой территории. Строительство школы финансируется по национальному проекту «Образование».

Небольшая площадь для застройки заставила искать нестандартные решения, поэтому и потребовался уникальный проект, объяснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Вся проектная документация была подготовлена в короткие сроки, застройщик сразу приступил к работе. В течение года с момента начала строительства школа будет построена. Быстрые темпы строительства никак не сказываются на качестве работ, подрядчик относится к выполнению работ добросовестно.

На данный момент здание школы практически готово, ведутся работы по внутренней отделке, идет закупка оборудования для школьных классов. Остается вопрос подъездных путей к школе и парковки автомобилей.

На улице Забалуева строится новая школа на 850 мест.На улице Забалуева строится новая школа на 850 мест.
На улице Забалуева строится новая школа на 850 мест.На улице Забалуева строится новая школа на 850 мест.
На улице Забалуева строится новая школа на 850 мест.
Фото: Пресс-служба мэрии города Новосибирска

Новая школа находится по адресу улица Забалуева 100, здание рассчитано на обучение 850 учеников в одну смену. Заказчиком строительства выступает МКУ города Новосибирска «Управление капитального строительства». Генеральный подрядчик — АО «Бердский строительный трест».

Уникальность проекта в том, что школа представляет собой замкнуты прямоугольный контур с закрытым внутренним двором. В здании будут два спортзала, большой концертный зал, столовая, а также школа детского телевидения, отдельные кабинеты для научной и проектной деятельности, библиотека и конференц-зал. Рядом оборудуют стадион и открытые спортивные площадки.

Как говорит директор школы №221 Илья Буренков, здание строится на перспективу, загрузка мест будет идти постепенно, так как микрорайон строится и количество новых домов здесь растет. Полностью все места в школе по предварительным расчетам будут заняты через пять лет.

Пособие первоклассникам к школе выплатят в Новосибирской области, но не всем
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Стало известно, каким семьям выплатят пособия для первоклассников и первокурсников — Губернатор Андрей Травников подписал соответствующее постановление.

#Школа#Дети#Строительство#Мэрия Новосибирска#Ольга Храмушкина#Образование#Новосибирск#Новосибирская область
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