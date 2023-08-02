Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Уникальный проект школы, которая сейчас возводится на улице Забалуева, разработан специально для этой территории. Строительство школы финансируется по национальному проекту «Образование».
Небольшая площадь для застройки заставила искать нестандартные решения, поэтому и потребовался уникальный проект, объяснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Вся проектная документация была подготовлена в короткие сроки, застройщик сразу приступил к работе. В течение года с момента начала строительства школа будет построена. Быстрые темпы строительства никак не сказываются на качестве работ, подрядчик относится к выполнению работ добросовестно.
На данный момент здание школы практически готово, ведутся работы по внутренней отделке, идет закупка оборудования для школьных классов. Остается вопрос подъездных путей к школе и парковки автомобилей.
Новая школа находится по адресу улица Забалуева 100, здание рассчитано на обучение 850 учеников в одну смену. Заказчиком строительства выступает МКУ города Новосибирска «Управление капитального строительства». Генеральный подрядчик — АО «Бердский строительный трест».
Уникальность проекта в том, что школа представляет собой замкнуты прямоугольный контур с закрытым внутренним двором. В здании будут два спортзала, большой концертный зал, столовая, а также школа детского телевидения, отдельные кабинеты для научной и проектной деятельности, библиотека и конференц-зал. Рядом оборудуют стадион и открытые спортивные площадки.
Как говорит директор школы №221 Илья Буренков, здание строится на перспективу, загрузка мест будет идти постепенно, так как микрорайон строится и количество новых домов здесь растет. Полностью все места в школе по предварительным расчетам будут заняты через пять лет.
Стало известно, каким семьям выплатят пособия для первоклассников и первокурсников — Губернатор Андрей Травников подписал соответствующее постановление.