В Новосибирске по всему городу внедрят «бесшовную» билетную систему

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«Это новый информационный и финансовый продукт с перспективами для развития. Планируется внедрить бесшовную пересадочную систему, когда станет возможным купить билет в разные концы города с пересадкой — по сути, за одну плату. Современный сервис общественного транспорта», — рассказал о проекте в эфире «Вести Новосибирск» губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Также планируется обновить рельсовые пути трамвайной сети Новосибирска и обустроить дополнительные полосы общественного транспорта.