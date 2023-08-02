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В Новосибирске по всему городу внедрят «бесшовную» билетную систему

2 августа 2023, 06:00
Фото: Полина Симакова / atas.info
В Новосибирске создадут единую систему оплаты проезда

В Новосибирске планируют внедрить единую билетную систему «без швов»

В Новосибирске планируют запустить новую систему оплаты проезда в общественном транспорте. Она позволит обеспечить комфортный проезд и удобство пассажиров.
«Это новый информационный и финансовый продукт с перспективами для развития. Планируется внедрить бесшовную пересадочную систему, когда станет возможным купить билет в разные концы города с пересадкой — по сути, за одну плату. Современный сервис общественного транспорта», — рассказал о проекте в эфире «Вести Новосибирск» губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Также планируется обновить рельсовые пути трамвайной сети Новосибирска и обустроить дополнительные полосы общественного транспорта.

Губернатор поручил повысить транспортную доступность микрорайонов Калининского района
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#Андрей Травников#Новосибирск#Транспорт#Александр Ляхов#Губернатор Травников#Проезд#Проект
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