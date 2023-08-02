В Новосибирске покупательница обнаружила грязное молоко на полке магазина

Posted Сегодня, 01:54
Published Сегодня, 01:54
Modified Сегодня, 01:57
Updated Сегодня, 01:57
Одна из жительниц Новосибирска пожаловалась на продажу молока с грязным осадком. Женщина заметила этот продукт на полке в магазине и запечатлела его на видео.
Она потрясла бутылку несколько раз, чтобы показать, что внутри есть грязь. Евгения была возмущена качеством продукта и выразила недовольство тем, что теперь нужно проверять не только срок годности, но и содержимое упаковок в магазинах.
В комментариях группы АСТ-54 другие пользователи подтвердили, что они тоже неоднократно покупали молоко с грязным осадком.