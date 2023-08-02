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В Новосибирске покупательница обнаружила грязное молоко на полке магазина

2 августа 2023, 01:54
Фото: 1MI
Грязное молоко возмутило новосибирцев
Покупательница из Новосибирска обнаружила в магазине грязное молоко и поделилась этим в социальных сетях.

Одна из жительниц Новосибирска пожаловалась на продажу молока с грязным осадком. Женщина заметила этот продукт на полке в магазине и запечатлела его на видео.

Она потрясла бутылку несколько раз, чтобы показать, что внутри есть грязь. Евгения была возмущена качеством продукта и выразила недовольство тем, что теперь нужно проверять не только срок годности, но и содержимое упаковок в магазинах.

В комментариях группы АСТ-54 другие пользователи подтвердили, что они тоже неоднократно покупали молоко с грязным осадком.

Фото: СКРИН ВИДЕО ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛА «АСТ-54 BLACK»
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#Эмилия Губарева#Продукты#Молоко#Продажа#Жалоба#Качество#Новосибирск#Общество#Магазин
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