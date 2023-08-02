В Новосибирске воняет тухлыми яйцами — откуда неприятный запах в Дзержинском районе

Posted Сегодня, 01:17
Published Сегодня, 01:17
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Updated Сегодня, 01:19
Горожане обратились в редакцию BFM-Новосибирск с жалобами на неприятный запах сероводорода, который они ощущают в Дзержинском районе города. Жители улицы Николая Островского сообщили, что запах начался 1 августа и не исчезает.
Они также отметили, что похожий запах уже был замечен в этом районе после сильных дождей. В настоящее время из-за неприятного запаха жителям приходится закрывать окна, так как он мешает им дышать.
Сервис по контролю качества воздуха AirVoice уточнил, что в последние несколько дней в Новосибирске нет опасных загрязнений воздуха и ситуация стабильная.
Отметим, что каждое лето новосибирцы жалуются на неприятные запахи в городе, но точный источник до сих пор не удалось определить. Власти полагают, что причиной может быть использование ассенизаторских машин, открытые канализационные люки или животноводческие предприятия.