В Новосибирске закрыли единственную «уголовку» об ударе током в троллейбусе

Как сообщает Сибкрай. ru, инцидент произошел в феврале 2021 года. На остановочном комплексе «Улица Ольги Жилиной», 55-летняя женщина получила удар током при входе в троллейбус №13 и получила серьезные травмы. После проверки Следственным комитетом по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по факту оказания транспортным предприятием услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья. Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.