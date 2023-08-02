В Новосибирске закрыли единственную «уголовку» об ударе током в троллейбусе

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:48
Как сообщает Сибкрай. ru, инцидент произошел в феврале 2021 года. На остановочном комплексе «Улица Ольги Жилиной», 55-летняя женщина получила удар током при входе в троллейбус №13 и получила серьезные травмы. После проверки Следственным комитетом по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по факту оказания транспортным предприятием услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья. Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.
Однако через несколько лет расследование уголовного дела было неожиданно прекращено. На запрос в региональном СК ответили, что причиной стало «отсутствие события преступления».
При этом проводится доследственная проверка по факту гибели собаки-поводыря от возможного удара током в июле. Тогда на остановке «ЖК „Станиславский“ животному неожиданно стало плохо при подъеме по ступенькам троллейбуса №24. Пса экстренно доставили в ветклинику, однако спасти его не удалось.
Новосибирцы продолжают жаловаться на беспокойные поездки в троллейбусах, когда электричество выходит из-под контроля. Однако в «Горэлектротранспорте» продолжают уверять, что подобные случаи единичны.