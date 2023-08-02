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В Новосибирске закрыли единственную «уголовку» об ударе током в троллейбусе

2 августа 2023, 08:44
Фото: Полина Симакова / atas.info
Новосибирцы жалуются на небезопасные троллейбусы

В Новосибирске прекратили единственное уголовное дело об ударе током в троллейбусе

В Новосибирске единственное уголовное дело об ударе током в городском троллейбусе так и не дошло до суда. Расследование инцидента было прекращено.

Как сообщает Сибкрай. ru, инцидент произошел в феврале 2021 года. На остановочном комплексе «Улица Ольги Жилиной», 55-летняя женщина получила удар током при входе в троллейбус №13 и получила серьезные травмы. После проверки Следственным комитетом по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по факту оказания транспортным предприятием услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья. Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.

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Однако через несколько лет расследование уголовного дела было неожиданно прекращено. На запрос в региональном СК ответили, что причиной стало «отсутствие события преступления».

При этом проводится доследственная проверка по факту гибели собаки-поводыря от возможного удара током в июле. Тогда на остановке «ЖК „Станиславский“ животному неожиданно стало плохо при подъеме по ступенькам троллейбуса №24. Пса экстренно доставили в ветклинику, однако спасти его не удалось.

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Новосибирцы продолжают жаловаться на беспокойные поездки в троллейбусах, когда электричество выходит из-под контроля. Однако в «Горэлектротранспорте» продолжают уверять, что подобные случаи единичны.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Следственный комитет#Травмы#Троллейбус
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