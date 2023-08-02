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Published Сегодня, 04:44
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1 августа 2023 года около четырех часов вечера несовершеннолетний ребенок без проблем проник на стройплощадку, где проходят работы по установке точки подключения к центральной системе водоотведения в поселке Кудряшовский. Он спустился в камеру канализационного коллектора и случайно провалился сквозь незакрытое отверстие, после чего утонул.
Прокуратура региона начала проверку. В ходе нее будет оценено соблюдение правил безопасности при проведении строительных работ и эксплуатации системы водоотведения, а также меры предотвращения безнадзорности несовершеннолетних.
СК по НСО возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в канализационном коллекторе.