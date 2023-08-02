1 августа 2023 года около четырех часов вечера несовершеннолетний ребенок без проблем проник на стройплощадку, где проходят работы по установке точки подключения к центральной системе водоотведения в поселке Кудряшовский. Он спустился в камеру канализационного коллектора и случайно провалился сквозь незакрытое отверстие, после чего утонул.