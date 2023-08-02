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В селе Новосибирской области братья-подростки изнасиловали 7-летнего мальчика

2 августа 2023, 03:26
Фото: 1MI
Дети надругались над мальчиком
Братья-подростки изнасиловали семилетнего мальчика в одной из деревень Колыванского района Новосибирской области.

В одном из сел Колыванского района Новосибирской области произошло страшное событие, которое повлияло на жизнь трех детей. Два брата, возрастом около 14 лет, совершили изнасилование семилетнего мальчика, об этом пишет издание «Сибкрай.ru». Вся троица проживает в том же поселении и знакома друг с другом. Братьев воспитывает их бабушка, так как родителей у них нет. Семилетний мальчик, по словам местных жителей, рос в благополучной семье.

Информация о событии была передана в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области. Оттуда обращения отправили в прокуратуру, полицию и следственный комитет для проведения проверки и принятия мер по защите прав и интересов пострадавшего ребенка. Также была инициирована проверка исполнения родительских обязанностей законными представителями несовершеннолетних со стороны главы администрации района, где произошло преступление.

Ситуация находится под контролем детского омбудсмена Новосибирской области. Однако прокуратура и следственный комитет отказались предоставить подробности расследования, объясняя это тем, что «такого рода информацию» не комментируют.

Местные жители сообщили, что после произошедшего были проведены экспертизы для установления всех обстоятельств данного инцидента.

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#Новосибирская область#Общество#Город#Происшествия#Изнасилование#Дети#Семья#Полиция#Расследование#18+#Эмилия Губарева
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