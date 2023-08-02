В одном из сел Колыванского района Новосибирской области произошло страшное событие, которое повлияло на жизнь трех детей. Два брата, возрастом около 14 лет, совершили изнасилование семилетнего мальчика, об этом пишет издание «Сибкрай.ru». Вся троица проживает в том же поселении и знакома друг с другом. Братьев воспитывает их бабушка, так как родителей у них нет. Семилетний мальчик, по словам местных жителей, рос в благополучной семье.