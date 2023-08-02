Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Изначально, в марте 2023 на первой афише фестиваля, получившей распространение в Новосибирске, в качестве хедлайнеров были изображены четыре лица: Владимир Кузьмин, Мукка, и лидеры групп «Три дня Дождя» и «Сплин».
Первое громкое изменение в афише произошло после того, как лидер популярной группы «Сплин» Александр Васильев на одном из концертов поддержал артистов, которые приняли решение уехать из страны. Руководитель новосибирского отделения Совета отцов Сергей Майоров в ответ опубликовал пост, в котором говорил, что группа может транслировать антироссийские взгляды.
Считается, что именно после этого заявления «Сплин» исчезли из числа участников фестиваля. Хотя на первом выпуске афиш, лицо Александра Васильева должно было стать приманкой для фанатов.
Директор фестиваля Евгений Анциферов считает, что уход одной из самых известных рок-групп с афиш никак не отразился на событии.
«В целом, никак не отразился их уход с афиш. Повторюсь, это фестиваль, а не концерт. Кто-то вообще не обратил на это внимание, кто-то обратил, посожалел… Мы не фиксируем никаких больших перепадов в настроениях аудитории на уход групп», — сказал в интервью с Atas.info Евгений Анциферов.
Вместо «Сплин» на афишах появился солист группы «The Hutters» Юрий Музыченко. Тогда же с афиш ушёл исполнитель Мукка. Вместо него появился Вадим Самойлов.
Позже состав хедлайнеров на афишах снова поменялся: вместе солиста «Три дня дождя» Глеба Викторова на афишах снова появился музыкант Мукка. Такую замену связывают с выходом музыканта на сцену на одном из концертов в нетрезвом виде. В результате исполнитель не мог петь. Организаторы фестиваля опубликовали пост, в котором сообщили, что в связи с изменением гастрольного графика группа «Три дня дождя» не сможет выступить на фестивале.
«Мы не меняли состав фестиваля кардинально. Это изменения составляют 3-5% максимум от заявленной в начале афиши. Об этом мы предупреждаем. И, собственно говоря, мы не видим какой-то бурной реакции аудитории», — сказал директор фестиваля Евгений Анциферов.
С афиш же исчезло лицо Вадима Саймойлова, хотя в списке участников фестиваля фамилия музыканта легендарной группы «Агата Кристи» остается. Также на афише появился не менее легендарный Чиж. Афиша с таким составом хедлайнеров получила широкое распространение в Новосибирске в середине лета.
Однако, был и самый ранний вариант афиши. Когда фестиваль еще планировали проводить в Бийске Алтайского края, но уже в 2023 году. (Его можно найти в интернете. Для удобства, условно назовем его «пилотным». Прим. ред.). Организаторы в пилотной версии афиши представили группу «Звери», но в конечном варианте группа не была заявлена. Изменения организаторы объясняют сложностями с обсуждением новых дат выступления.
«Да, группа „Звери“ планировалась, но на момент обсуждения новой даты в 2023 году они уже не могли выступать, поэтому не были заявлены», — прокомментировал изменения в афише директор фестиваля. Добавим, что и сам фестиваль переехал в Новосибирск.
На пилотной версии афиши были изображены Вадим Самойлов, «Звери» и «Сплин».
Ранее Atas.info рассказал, что Совет отцов не будет выступать против проведения рок-фестиваля. Также событие поддержало Правительство Новосибирской области.
Напомним, что фестиваль «Ветер Сибири» был отменен в Бийске Алтайского края в 2022 году из-за ковидных ограничений. Мероприятие перенесли на аэродром в Мочище под Новосибирском. Некоторые любители рок-музыки сомневались, что фестиваль состоится, поскольку позиции православных активистов и общественников довольно сильны в Новосибирске.
Например, православные активисты безуспешно выступали за отмену концерта Филиппа Киркорова. Но ранее им удалось добиться отмены выступления группы «Полматери», в текстах которой общественники увидели антирелигиозные призывы.