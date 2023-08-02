Однако, был и самый ранний вариант афиши. Когда фестиваль еще планировали проводить в Бийске Алтайского края, но уже в 2023 году. (Его можно найти в интернете. Для удобства, условно назовем его «пилотным». Прим. ред.). Организаторы в пилотной версии афиши представили группу «Звери», но в конечном варианте группа не была заявлена. Изменения организаторы объясняют сложностями с обсуждением новых дат выступления.