Воробьев сообщил о запуске очистных сооружений в Щелкове раньше запланированного

Щелковские очистные сооружения, построенные более 50 лет назад, являются одними из самых крупных в стране, отметил Воробьев. Они охватывают более 700 тыс. жителей четырех муниципалитетов. Однако из-за высокой степени ветхости сооружения не могли справляться с растущей нагрузкой, это явилось причиной появления неприятного запаха. Об этом пишет mosregtoday.ru.