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Воробьев сообщил о запуске очистных сооружений в Щелкове раньше запланированного

2 августа 2023, 07:17
Фото: пресс-служба правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев оценил ход работ по реконструкции очистных сооружений в Щелкове. Их запустят на полную мощность раньше запланированного срока — в ноябре.

Щелковские очистные сооружения, построенные более 50 лет назад, являются одними из самых крупных в стране, отметил Воробьев. Они охватывают более 700 тыс. жителей четырех муниципалитетов. Однако из-за высокой степени ветхости сооружения не могли справляться с растущей нагрузкой, это явилось причиной появления неприятного запаха. Об этом пишет mosregtoday.ru.

«Сюда инвестировано порядка 18 миллиардов рублей. Спасибо строителям — сдают объект досрочно. Это очень масштабная программа в рамках национального проекта, которая просто спасла огромное количество городов Подмосковья, — поделился Воробьев. — Правительство также поддержало модернизацию очистных в Дубне и Серпухове, следующий у нас — Павловский Посад. Везде будут современные технологические решения».

Как отмечается, работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта «Экология». Первоначально срок окончания работ был установлен на 2024 год. На сегодня они уже выполнены на 99%.

Объект уже оборудован самой новой системой, обеспечивающей ультрафиолетовое обеззараживание, а кроме того, улучшена технология очистки, в результате чего мощность объекта возросла на 25%.

«Важно, что оборудование, которое устанавливается на очистных, полностью отечественное, а зачастую подмосковное. Все очистные мы строим с запасом мощности, учитывая дальнейшее развитие территории», — сказал Андрей Воробьев.

Пробный запуск подачи воды в режиме пусконаладочных работ объемом в 80 тыс. кубометров в сутки был проведен в апреле. Сейчас мощность увеличена до 160 тыс. кубометров в сутки, а к ноябрю объект выйдет на полную мощность в 400 тыс. кубометров в сутки.

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