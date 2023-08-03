atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:47

Published Сегодня, 03:47

Modified Сегодня, 03:49

Updated Сегодня, 03:49

Изображение материала

Бизнес на детях. Новосибирец создал незаконный детский лагерь в Сочи и был задержан

3 августа 2023, 03:47
Фото: 1MI
Незаконный детский лагерь работал в Сочи

Новосибирец задержан за организацию незаконного детского лагеря в Сочи

Мужчина из Новосибирской области задержан в Сочи за организацию незаконного детского лагеря в арендованном доме.

Полиция в Сочи задержала мужчину из Новосибирской области, который организовал нелегальный детский лагерь.

Как выяснилось, он арендовал частный дом и использовал его для проведения развлекательных мероприятий для детей без необходимых разрешений. В момент обнаружения нарушения в здании находились дети, которых вернули родителям.

В настоящее время работа лагеря была прекращена. По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконное предпринимательство и следствие продолжается, говорится в сообщении ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, что в июле в лагерь Новосибирской области отправили отдыхать 100 трудных подростков.

Сколько вожатых охраняют 100 трудных подростков в лагере под Новосибирском
Узнать подробнее
Читайте также:
Что натворили 100 трудных подростков, отдыхающих в новосибирском лагереВ Новосибирской области проверяют лагерь «Моя феерия» после жалоб родителейВ Новосибирске назвали детский лагерь, куда привезут малолетних хулиганов
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Лагерь#Общество#Город#Полиция#Нарушение
Подпишитесь
Ветром сдуло? Кто из хедлайнеров исчез с афиш рок-фестиваля в Новосибирске 2023
Вчера, 09:57
В Колывани подростки-близнецы могли изнасиловать 7-летнего мальчика: что известно
Сегодня, 01:35
Актера Жерара Депардье из Новосибирска обвинили в изнасиловании 16 женщин
Сегодня, 01:20
Тайна 67 свежих могил в лесу Новосибирска раскрыта
Сегодня, 02:44
Новосибирску грозила химическая катастрофа с аммиаком на заводе мороженого «Гулливер»
Вчера, 07:52
Певица из Новосибирска Пелагея взорвала соцсети появлением в «голом» платье
Сегодня, 01:46