Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Updated Сегодня, 03:49
Полиция в Сочи задержала мужчину из Новосибирской области, который организовал нелегальный детский лагерь.
Как выяснилось, он арендовал частный дом и использовал его для проведения развлекательных мероприятий для детей без необходимых разрешений. В момент обнаружения нарушения в здании находились дети, которых вернули родителям.
В настоящее время работа лагеря была прекращена. По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконное предпринимательство и следствие продолжается, говорится в сообщении ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Напомним, что в июле в лагерь Новосибирской области отправили отдыхать 100 трудных подростков.