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Дороги регионального значения приводят в порядок на Сахалине

3 августа 2023, 08:28
Фото: Правительство Сахалинской области
Активный ремонт дорог идёт в Сахалинской области. С начала года в островном регионе приведено в порядок более 11 километров дорог — и все они регионального значения.

В целом же до наступления зимнего сезона будет отремонтировано 44 километра трасс регионального значения. Дорожники также приведут в порядок четыре моста. На эти цели из регионального бюджета выделено 8,6 миллиарда рублей, работы финансируются и из федерального бюджета — в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко провёл на днях совещание, на котором ответственные за дорожный ремонт, доложили о проделанной работе.

— Дороги — это важнейшая часть жизни региона, это комфорт и безопасность сахалинцев и курильчан, и этому вопросу мы уделяем огромное внимание, — сказал Валерий Лимаренко. — Именно поэтому в области была в корне изменена система финансирования дорожного ремонта. Мы выделяем основные средства муниципалитетам, чтобы дороги были ровными, гладкими и удобными именно там, где ими чаще всего пользуются.

Собравшиеся на совещании рассказали главе области о промежуточных итогах работы: завершен второй этап реконструкции дороги Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск, на трассе Белинское — Парусное. В полном порядке отныне мост длиной 49,2 метра.

Отремонтированы более восьми километров дорог на участках Невельск — Горнозаводск, Воскресенское — Анива, Южно-Сахалинск — Ново-Александровск.

Большие работы по ремонту важных участков региональных трасс ещё впереди.

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