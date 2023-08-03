Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
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Updated Сегодня, 03:30
В утреннее время 29 июля инспекторы ДПС заметили автомобиль Hyundai Solaris, который двигался по улице Восход с улицы Кирова. С помощью громкоговорящего устройства полицейские потребовали водителя остановиться, однако он проигнорировал требования и попытался скрыться. Полиция начала преследование, в котором приняли участие 4 экипажа ДПС. В ходе погони автомобиль столкнулся с Opel возле дома на улице Каменской. В результате аварии Hyundai Solaris получил повреждение колеса и был остановлен полицией. Пострадавших не было.
Водитель, которого задержали, оказался 30-летним жителем Новосибирской области, у него не было права управления машиной. Также самозванец имел признаки опьянения. Он отказался пройти проверку на состояние опьянения.
Водителя Hyundai Solaris доставили в полицию для дальнейшего расследования. Было установлено, что в сентябре прошлого года этот человек уже был привлечен к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения при наличии административного наказания или судимости.
В настоящее время полиция проводит предварительное расследование данного случая. Решается вопрос о возможном привлечении водителя к уголовной ответственности. Автомобиль был изъят и помещен на специализированную стоянку.