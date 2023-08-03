В утреннее время 29 июля инспекторы ДПС заметили автомобиль Hyundai Solaris, который двигался по улице Восход с улицы Кирова. С помощью громкоговорящего устройства полицейские потребовали водителя остановиться, однако он проигнорировал требования и попытался скрыться. Полиция начала преследование, в котором приняли участие 4 экипажа ДПС. В ходе погони автомобиль столкнулся с Opel возле дома на улице Каменской. В результате аварии Hyundai Solaris получил повреждение колеса и был остановлен полицией. Пострадавших не было.