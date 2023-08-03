«Его там размололо»: стало известно, как погиб мальчик в коллекторе под Новосибирском

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Как сообщает Сиб.фм со ссылкой на местного рабочего, тело мальчика вытащили из очистных сооружений в 2,5 километрах от места трагедии. Ребенка попытался спасти его друг, но не смог долгое время держать руку школьника и отпустил. Криков о помощи никто не услышал.
1 августа девятилетний школьник вместе с товарищем обнаружил котлован и они решили в нем поиграть. Поскольку яма коллектора была прикрыта лишь пенопластом, то, прыгая на нем, мальчик не удержался и провалился внутрь. После того, как друг отпустил его руку, несчастного ребенка засосало в трубу и буквально молотило в ней на протяжении часа, а потом утащило в очистную станцию.
Злосчастную яму закопали лишь спустя сутки, территорию оградили сигнальной лентой. Сам же коллектор может быть несанкционированным. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшего смерть человека.
Стоит отметить, что трагедию уже пытаются замолчать. В паблике «АСТ-54» комментатор, назвавшийся рабочим на данной строительной площадке, утверждает, что все правила были соблюдены, а ребенок якобы полез в неположенное место.
«Вся площадка была в ограждениях! Объект готовился к сдаче и шли работы по благоустройству. Я в детстве много где лазил, но думал, куда прыгать», — заявляет некий Павел Долгопол.
Часть подписчиков сообщества уже обвинила его во лжи.