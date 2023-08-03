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«Его там размололо»: стало известно, как погиб мальчик в коллекторе под Новосибирском

3 августа 2023, 08:20
Фото: pxhere.com
Ребенка не удалось спасти
Стали известны жуткие подробности трагедии в поселке Кудряшовский под Новосибирском. В минувший понедельник в строительном коллекторе утонул мальчик. При этом ребенка буквально засосало в трубу.

Как сообщает Сиб.фм со ссылкой на местного рабочего, тело мальчика вытащили из очистных сооружений в 2,5 километрах от места трагедии. Ребенка попытался спасти его друг, но не смог долгое время держать руку школьника и отпустил. Криков о помощи никто не услышал.

1 августа девятилетний школьник вместе с товарищем обнаружил котлован и они решили в нем поиграть. Поскольку яма коллектора была прикрыта лишь пенопластом, то, прыгая на нем, мальчик не удержался и провалился внутрь. После того, как друг отпустил его руку, несчастного ребенка засосало в трубу и буквально молотило в ней на протяжении часа, а потом утащило в очистную станцию.

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Злосчастную яму закопали лишь спустя сутки, территорию оградили сигнальной лентой. Сам же коллектор может быть несанкционированным. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшего смерть человека.

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Стоит отметить, что трагедию уже пытаются замолчать. В паблике «АСТ-54» комментатор, назвавшийся рабочим на данной строительной площадке, утверждает, что все правила были соблюдены, а ребенок якобы полез в неположенное место.

«Вся площадка была в ограждениях! Объект готовился к сдаче и шли работы по благоустройству. Я в детстве много где лазил, но думал, куда прыгать», — заявляет некий Павел Долгопол.

Часть подписчиков сообщества уже обвинила его во лжи.

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