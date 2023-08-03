«Его там размололо»: стало известно, как погиб мальчик в коллекторе под Новосибирском

1 августа девятилетний школьник вместе с товарищем обнаружил котлован и они решили в нем поиграть. Поскольку яма коллектора была прикрыта лишь пенопластом, то, прыгая на нем, мальчик не удержался и провалился внутрь. После того, как друг отпустил его руку, несчастного ребенка засосало в трубу и буквально молотило в ней на протяжении часа, а потом утащило в очистную станцию.