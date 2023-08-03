Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
Утром 3 августа в одном из автобусов Новосибирска пассажиры обратили внимание на девушку с необычной татуировкой. По словам свидетелей, на ее шее был изображен кодовый девиз белых националистов, который они используют в качестве приветствия или подписи. Об этом информируют в Telegram-канале АСТ-54 Black.
Автор поста выразил недовольство, что женщина открыто демонстрирует данный девиз. По его мнению, она нарушила статью 20.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ, запрещающую пропаганду или публичное демонстрирование нацистской символики или атрибутики, а также символики экстремистских организаций и другой запрещенной федеральными законами символики.
Судя по данным из Интернета, такие цифры это «Код бессмертия 1418», и он вполне безобидный, так как многие студенты создают проекты под этим названием. Что касается нацистского символа, то там другие цифры. Новосибирцы во всю комментируют данный инцидент в соцсетях. Вот, что они пишут:
«Представляю как он изощрялся чтоб сфотать незаметненько»;
«У нормальной девушки не могут быть настолько ужасные ногти»;
«Ну само по себе странное тату для девушки»;
«Может ей по пьяни набили, она и не видела, что там»;
«То чувство, когда до этого момента даже не знал, что это за рисунок и не обращал внимания). А значит вопрос к данному подписчику, откуда он это знает)»;
«Возможно она даже не знает что это значит))»;
«Кругом какие то стукачи, все ходят что то высматривают и вынюхивают, кругом фото и видео фиксация»;
«Это пинкод карты скорее всего, чтоб не забыть».
Пунктуация и орфография авторов комментариев сохранена*