Судя по данным из Интернета, такие цифры это «Код бессмертия 1418», и он вполне безобидный, так как многие студенты создают проекты под этим названием. Что касается нацистского символа, то там другие цифры. Новосибирцы во всю комментируют данный инцидент в соцсетях. Вот, что они пишут: