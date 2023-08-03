ФОМС: Свыше миллиона жителей новых регионов оформили полисы ОМС

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Председатель Федерального фонда обязательного медстрахования Илья Баланин отметил, что на текущий момент жителям новых регионов уже выдано более одного миллиона цифровых полисов ОМС. Он подчеркнул, что это свидетельствует о том, что все больше людей получают доступ к качественной медицинской помощи. Сотрудники ФОМС и территориальных фондов оказывают и продолжат оказывать всю необходимую методологическую и организационную помощь в организации системы ОМС в новых регионах, пишет regnum.ru.
Жителям новых регионов, имеющим российское гражданство, для получения полисов требуется представить документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС, а детям до 14 лет — свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий личность законного представителя, и СНИЛС (при наличии).
Подать заявление на оформление полиса ОМС можно в ТФОМС, МФЦ, медучреждениях, а также в дополнительных и мобильных офисах и на портале госуслуг при наличии подтвержденной учетной записи.
С начала июля по просьбам жителей Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей территориальные фонды ОМС новых регионов открыли порядка 50 дополнительных пунктов оформления и выдачи полисов ОМС. Всего в новых регионах на данный момент работает порядка 125 пунктов.
Информацию об адресах и режиме работы основных и дополнительных пунктов можно узнать в телеграм-каналах ТФОМС Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.