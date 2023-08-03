ФОМС: Свыше миллиона жителей новых регионов оформили полисы ОМС

Председатель Федерального фонда обязательного медстрахования Илья Баланин отметил, что на текущий момент жителям новых регионов уже выдано более одного миллиона цифровых полисов ОМС. Он подчеркнул, что это свидетельствует о том, что все больше людей получают доступ к качественной медицинской помощи. Сотрудники ФОМС и территориальных фондов оказывают и продолжат оказывать всю необходимую методологическую и организационную помощь в организации системы ОМС в новых регионах, пишет regnum.ru.