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ФОМС: Свыше миллиона жителей новых регионов оформили полисы ОМС

3 августа 2023, 07:58
Фото: пресс-служба ФОМС
С 1 марта текущего года более миллиона жителей Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей уже оформили и получили цифровые полисы обязательного медицинского страхования.

Председатель Федерального фонда обязательного медстрахования Илья Баланин отметил, что на текущий момент жителям новых регионов уже выдано более одного миллиона цифровых полисов ОМС. Он подчеркнул, что это свидетельствует о том, что все больше людей получают доступ к качественной медицинской помощи. Сотрудники ФОМС и территориальных фондов оказывают и продолжат оказывать всю необходимую методологическую и организационную помощь в организации системы ОМС в новых регионах, пишет regnum.ru.

Жителям новых регионов, имеющим российское гражданство, для получения полисов требуется представить документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС, а детям до 14 лет — свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий личность законного представителя, и СНИЛС (при наличии).

Подать заявление на оформление полиса ОМС можно в ТФОМС, МФЦ, медучреждениях, а также в дополнительных и мобильных офисах и на портале госуслуг при наличии подтвержденной учетной записи.

С начала июля по просьбам жителей Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей территориальные фонды ОМС новых регионов открыли порядка 50 дополнительных пунктов оформления и выдачи полисов ОМС. Всего в новых регионах на данный момент работает порядка 125 пунктов.

Информацию об адресах и режиме работы основных и дополнительных пунктов можно узнать в телеграм-каналах ТФОМС Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

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