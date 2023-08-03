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Фото облаков в форме людей и животных сделали жители Новосибирска

3 августа 2023, 02:06
Фото: 1MI
Разные фигуры в небе видят новосибирцы
Наблюдатели из Новосибирска сообщили о необычных облаках, которые были очень похожи на лица людей и животных.

Вечером и ночью 2 августа жители города Новосибирска заметили необычные облака на небе. В одних облаках они увидели лица людей, в других — контуры коровы и собаки. Снимки были опубликованы в Telegram-канале под названием «АСТ-54 black».

Один из авторов ролика комментирует: «Не могу понять, кого мне это напоминает. Посмотрите, такие интересные тучи. Может быть, собака или корова? Это меняется каждую минуту. Имеются глазки, носик… Забавно».

На некоторых фотографиях, по словам очевидцев, облака имели форму двух человеческих лиц, а на других можно было различить «человека в профиль».

Фото: Telegram-канал АСТ-54 Black
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