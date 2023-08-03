Posted Сегодня, 02:06
Published Сегодня, 02:06
Modified Сегодня, 02:08
Updated Сегодня, 02:08
Вечером и ночью 2 августа жители города Новосибирска заметили необычные облака на небе. В одних облаках они увидели лица людей, в других — контуры коровы и собаки. Снимки были опубликованы в Telegram-канале под названием «АСТ-54 black».
Один из авторов ролика комментирует: «Не могу понять, кого мне это напоминает. Посмотрите, такие интересные тучи. Может быть, собака или корова? Это меняется каждую минуту. Имеются глазки, носик… Забавно».
На некоторых фотографиях, по словам очевидцев, облака имели форму двух человеческих лиц, а на других можно было различить «человека в профиль».