Какие анализы нужно сдать при невынашивании в Новосибирске?

Перед планированием следующей беременности необходимо: — родителям узнать о наследственных, соматических и нейроэндокринных заболеваниях в своем роду, если есть данные о генетических патологиях и моногенных заболеваниях в семье, лучше сдать генетический тест на носительство данной мутации;- обоим партнером сдать анализы на возбудителей инфекций;- уточнить информацию об особенностях репродуктивной функции (менструации, аборты, роды, выкидыши, гинекологические заболевания и операции);- пройти обследование у гинеколога;- выполнить инструментальные исследования: гистероскопия и УЗИ матки;-сдать анализ на содержание гормонов: пролактин, лютеинизирующий и фолликулостимулирующий гормоны, тестостерон, кортизол, дегидроэпиандростерон, 17-оксипрогестерон, прогестерон. Будущему отцу необходимо сдать спермограмму;- узнать о наличии волчаночного антигена, анти-ХГЧ, антитела к кардиолипину, проанализировать особенности свертывания крови.Для вынашивания беременности крайне важен психологический фактор. При эмоциональном напряжении из-за неудачных попыток забеременеть, стоит на время оставить попытки и переключиться на что-то приятное. В тяжелых случаях, стоит обратиться к психотерапевту.Новую беременность следует тщательно планировать и проходить все необходимые обследования. А в случаях невыношенной беременности незамедлительно обратиться к специалисту.