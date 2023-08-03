Какие анализы нужно сдать при невынашивании в Новосибирске?

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
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На сроке более 22-х недель могут произойти преждевременные роды, в этом случаи ребенка можно спасти.
Разберемся подробнее, что относят к причинам невынашивания беременности.
Генетические причины невынашивания беременности?
Генетическая патология — одна из главных причин прерывания беременности на ранних сроках. Генетические нарушения вызывают аномалии в хромосомах зародыша. Хромосомами называют структуры внутри клеток, содержащие генетическую информацию, за счет которой определяются наследственные признаки будущего ребенка.
Возраст беременной старше 35 лет увеличивает риск выкидыша. Аналогично возраст отца больше 40 лет увеличивает шанс преждевременного прерывания беременности и риск развития синдрома Дауна. Хромосомные аномалии за частую вызывают неразвивающуюся беременность. При данном сценарии образуется пустое плодное яйцо, другими словами, в нем отсутствует эмбрион. Признаком неразвивающейся беременности на ранних сроках становится прекращение симптомов беременности и вагинальные выделения темно-коричневого цвета. В этом случаи на УЗИ обнаруживается пустое плодное яйцо.
В случае, если прерывание беременности было вынужденное, например, при замершей беременности, врач-генетик рекомендует сдать исследование аборативного материала.
Чтобы узнать прогноз на следующую беременность относительно хромосомных аномалий, будущим родителям необходимо сдать анализы на кариотип или генетический скрининг на совместимость, в случае беременностью с помощью ЭКО репродуктологи рекомендуют сделать преимплатнационное генетическое тестирование, что помогает подсадить в матку только здоровый эмбрион.
Самопроизвольный выкидыш могут вызвать возбудители инфекции, находящиеся в теле матери, путем проникновения микроорганизмов в околоплодные воды и непосредственно к плоду.Самый опасный период для инфекций — первый триместр беременности, так как у эмбриона отсутствует сформированный плацентарный барьер. Наиболее часто влагалище и шейка матки становятся местом для очагов возбудителей инфекции. Воспаление в данных локализациях приводит к инфицированию плодного пузыря и становиться одной из причин раннего прерывания беременности.Важно своевременно выявить заболевания данных органов и обратиться к врачу за соответствующим лечением, чтобы снизить вероятность невынашивания беременности.
Перед планированием следующей беременности необходимо: — родителям узнать о наследственных, соматических и нейроэндокринных заболеваниях в своем роду, если есть данные о генетических патологиях и моногенных заболеваниях в семье, лучше сдать генетический тест на носительство данной мутации;- обоим партнером сдать анализы на возбудителей инфекций;- уточнить информацию об особенностях репродуктивной функции (менструации, аборты, роды, выкидыши, гинекологические заболевания и операции);- пройти обследование у гинеколога;- выполнить инструментальные исследования: гистероскопия и УЗИ матки;-сдать анализ на содержание гормонов: пролактин, лютеинизирующий и фолликулостимулирующий гормоны, тестостерон, кортизол, дегидроэпиандростерон, 17-оксипрогестерон, прогестерон. Будущему отцу необходимо сдать спермограмму;- узнать о наличии волчаночного антигена, анти-ХГЧ, антитела к кардиолипину, проанализировать особенности свертывания крови.Для вынашивания беременности крайне важен психологический фактор. При эмоциональном напряжении из-за неудачных попыток забеременеть, стоит на время оставить попытки и переключиться на что-то приятное. В тяжелых случаях, стоит обратиться к психотерапевту.Новую беременность следует тщательно планировать и проходить все необходимые обследования. А в случаях невыношенной беременности незамедлительно обратиться к специалисту.
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