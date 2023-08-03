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«Кому-то везет, кому-то нет»: новосибирцы обсуждают гибель ребенка в коллекторе

3 августа 2023, 08:56
Фото: pxhere.com
Ребенка похоронили сегодня днем
В минувший вторник в поселке Кудряшовский под Новосибирском произошла трагедия. Девятилетний школьник утонул в котловане, забравшись на строительную площадку. Несмотря на жуткий инцидент, часть новосибирцев уверена, что отчасти виной всему послужила безалаберность ребенка.
«Работаю на данной площадке. Все правила были соблюдены. Нынче дети суют нос куда не надо и родители им не объясняют правила. Жаль ребенка», — написал Павел Долгопол в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Позже этот же комментатор заявил, что строительная площадка якобы была огорожена. «Площадка вся была в ограждениях! Объект готовился к сдаче и велись работы по благоустройству. Я тоже в детстве много где лазил, но думал, куда прыгать», — заявил сибиряк.

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Откровенные обвинения поддержали и другие новосибирцы. «Опять раскудахтались. Техника безопасности и прочее — это, конечно хорошо. Но некоторым хоть забор в два метра высотой ставь — не поможет», — заявляет сибирячка под ником Аня Димина. «Есть какие-то базовые требования к безопасности площадок. Ответственных за это привлекут. Но дети все равно туда залезут, если им это нужно», — считает Александр Шахаев.

Встречаются и откровенно циничные комментарии. «Во все времена дети лезли туда, куда не просят. Хоть заобъясняйся. Кому-то везет, кому-то нет. Здесь судьба оказалась такой», — утверждает Наталья Гайдукова. «Если родители не научили ребенка жить без них, то это уже естественный отбор», — вторит ей женщина под ником Марина Николаевна.

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Впрочем, многие сибиряки так или иначе ставят зарвавшихся комментаторов на место. «Вы от взрослых идиотов можете ленточками закрывать, а это маленький ребенок был», — пишет Наталья Астафурова.

«Дети во все времена и везде любопытны. Не надо спорить и говорить, что все правила были соблюдены. Теперь в этом будут разбираться следствие и прокуратура. Мы, жители, этого так не оставим. И добьемся, чтобы виновные были наказаны», — заявляет Татьяна Астахова.

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О гибели девятилетнего школьника в поселке Кудряшовский стало известно 1 августа. Мальчик вместе с приятелем забрался на строительную площадку, но не заметил коллектора, прикрытого пенопластом, и свалился в него. При этом ребенка могло протащить по трубе длиной более двух километров.

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