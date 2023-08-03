«Кому-то везет, кому-то нет»: новосибирцы обсуждают гибель ребенка в коллекторе

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
«Работаю на данной площадке. Все правила были соблюдены. Нынче дети суют нос куда не надо и родители им не объясняют правила. Жаль ребенка», — написал Павел Долгопол в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Позже этот же комментатор заявил, что строительная площадка якобы была огорожена. «Площадка вся была в ограждениях! Объект готовился к сдаче и велись работы по благоустройству. Я тоже в детстве много где лазил, но думал, куда прыгать», — заявил сибиряк.
Откровенные обвинения поддержали и другие новосибирцы. «Опять раскудахтались. Техника безопасности и прочее — это, конечно хорошо. Но некоторым хоть забор в два метра высотой ставь — не поможет», — заявляет сибирячка под ником Аня Димина. «Есть какие-то базовые требования к безопасности площадок. Ответственных за это привлекут. Но дети все равно туда залезут, если им это нужно», — считает Александр Шахаев.
Встречаются и откровенно циничные комментарии. «Во все времена дети лезли туда, куда не просят. Хоть заобъясняйся. Кому-то везет, кому-то нет. Здесь судьба оказалась такой», — утверждает Наталья Гайдукова. «Если родители не научили ребенка жить без них, то это уже естественный отбор», — вторит ей женщина под ником Марина Николаевна.
Впрочем, многие сибиряки так или иначе ставят зарвавшихся комментаторов на место. «Вы от взрослых идиотов можете ленточками закрывать, а это маленький ребенок был», — пишет Наталья Астафурова.
«Дети во все времена и везде любопытны. Не надо спорить и говорить, что все правила были соблюдены. Теперь в этом будут разбираться следствие и прокуратура. Мы, жители, этого так не оставим. И добьемся, чтобы виновные были наказаны», — заявляет Татьяна Астахова.
О гибели девятилетнего школьника в поселке Кудряшовский стало известно 1 августа. Мальчик вместе с приятелем забрался на строительную площадку, но не заметил коллектора, прикрытого пенопластом, и свалился в него. При этом ребенка могло протащить по трубе длиной более двух километров.