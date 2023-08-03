«Кому-то везет, кому-то нет»: новосибирцы обсуждают гибель ребенка в коллекторе

«Дети во все времена и везде любопытны. Не надо спорить и говорить, что все правила были соблюдены. Теперь в этом будут разбираться следствие и прокуратура. Мы, жители, этого так не оставим. И добьемся, чтобы виновные были наказаны», — заявляет Татьяна Астахова.