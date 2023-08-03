Лагерь «Юнармеец» получит региональный статус и сможет принять детей из всех районов

В этом году попасть в палаточный лагерь «Юнармеец» смогли самые лучшие представители движения Новосибирского района. В следующем году такая возможность появится у ребят из всех районов нашей области. Губернатор Андрей Травников поддержал предложение главы района Андрея Михайлова о масштабировании проекта. К имеющимся сейчас объектам добавятся палатки, которые позволят разместить уже 150 детей за смену, а также новые объекты для занятий: две полосы препятствий по сто метров с беговой дорожкой, ворк-аут площадка, плац для занятий тактической подготовкой, локация для стрельб из пневматического оружия.