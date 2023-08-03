Лагерь «Юнармеец» получит региональный статус и сможет принять детей из всех районов

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Сегодня здесь стартовала профильная смена «Лидер Юнармии». Губернатор оценил условия, созданные для отдыха и занятий юных патриотов, ответил на вопросы участников смены и обсудил с главой района Андреем Михайловым предложение о придании лагерю регионального статуса.
Палаточный лагерь оборудован на базе Шиловского гарнизона. Во время смены, которая будет проходить с 3 по 8 августа, для 44-х юнармейцев запланированы встречи с военнослужащими — участниками СВО, занятия по тактико-специальной, огневой, строевой, общефизической подготовке, РХБЗ, участие в акции «Письмо солдатам», плетение маскировочных сетей.
Дополнительно к проведению занятий будут привлечены и педагоги муниципальных учреждений допобразования: тренеры ДЮСШ для организации спортивных соревнований, сдачи норм ГТО, мастер-классов, занятия с олимпийскими чемпионами. Например, в один из дней смены юнармейцы встретятся с олимпийской чемпионкой, заслуженным мастером спорта Ириной Минх. Запланированы и занятия по краеведению. С юнармейцами во время смены будут работать специалисты РДДМ «Движение Первых».
В этом году попасть в палаточный лагерь «Юнармеец» смогли самые лучшие представители движения Новосибирского района. В следующем году такая возможность появится у ребят из всех районов нашей области. Губернатор Андрей Травников поддержал предложение главы района Андрея Михайлова о масштабировании проекта. К имеющимся сейчас объектам добавятся палатки, которые позволят разместить уже 150 детей за смену, а также новые объекты для занятий: две полосы препятствий по сто метров с беговой дорожкой, ворк-аут площадка, плац для занятий тактической подготовкой, локация для стрельб из пневматического оружия.
«Поддерживаю, хороший, самое главное, — уже реальный работающий проект. Давайте ориентироваться на полноценные каникулы — четыре смены», — подчеркнул Губернатор.
В следующем году начнёт принимать юных новосибирцев еще один новый объект — военно-патриотический парк «Авангард». Отвечая на вопрос юнармейцев — когда центр начнет работу? — Андрей Травников заявил: 1 сентября 2024 года.
«Там большая стройка. Я недавно проверял, как идут работы. Впечатляет. Само место очень удобное: рядом Бердский залив, есть возможность заниматься на воде; лес; большая территория, которую можно оборудовать под все виды военно-прикладных занятий. Будут корпуса, в которых можно жить зимой и летом. Учебные корпуса. Поставлена задача: закончить работу к 1 сентября 2024 года. Тогда „Авангард“ сможет принимать, в том числе, и юнармейские отряды круглый год», — рассказал ребятам Андрей Травников.
«Приятно, что есть поддержка нашего движения, это очень правильно в нынешней ситуации», — подчеркнул участник смены «Лидер Юнармии».
Добавим, что «Лидер Юнармии» — вторая смена, организованная на базе палаточного лагеря. Первая — «Юный разведчик» — проходила здесь с 25 по 30 июля.