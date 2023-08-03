Не закрутили пробки: названа возможная причина крушения яхты с новосибирским десантом

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
«Причина затопления судна — незакрученные сливные пробки в трюме. По данному факту Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности)», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Одновременно с этим проверкой инцидента займутся и в Новосибирской транспортной прокуратуре. Сотрудниками ведомства проводятся надзорные мероприятия по соблюдению законодательства об эксплуатации водного транспорта.
Инцидент произошел 2 августа на Обском водохранилище. Десантники решили отметить профессиональный праздник на борту яхты «Тримаран». В момент крушения на судне находились капитан и семь пассажиров, в том числе — два ребенка. Никто не пострадал.