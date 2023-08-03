Под Новосибирском задержали подрядчика стройки, где в коллекторе утонул ребенок

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
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Подрядчик, занимавшийся установкой точки подключения к системе водоотведения в поселке Кудряшовском, был задержан следствием. Предполагается, что в ближайшее время будет подано ходатайство об его аресте. Задержанный — заместитель директора компании ООО «Корона», которая осуществляла работы на стройке.
В настоящий момент подозреваемого допрашивают. В течение дня будет принято решение о мере пресечения в отношении него, сообщил Infopro54 источник из правоохранительных органов региона.
Напомним, что трагедия произошла с 9-летним мальчиком 1 августа. Дети играли на стройплощадке, когда один из них провалился в коллектор. Второй ребенок попытался его спасти, но не смог. Школьник утонул. Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому поводу.