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Под Новосибирском задержали подрядчика стройки, где в коллекторе утонул ребенок

3 августа 2023, 03:39
Фото: прокуратура НСО
В эту яму упал ребенок
Подрядчик стройки был задержан следователями после того, как 9-летний мальчик утонул в коллекторе на стройке в поселке Кудряшовский.

Подрядчик, занимавшийся установкой точки подключения к системе водоотведения в поселке Кудряшовском, был задержан следствием. Предполагается, что в ближайшее время будет подано ходатайство об его аресте. Задержанный — заместитель директора компании ООО «Корона», которая осуществляла работы на стройке.

В настоящий момент подозреваемого допрашивают. В течение дня будет принято решение о мере пресечения в отношении него, сообщил Infopro54 источник из правоохранительных органов региона.

Напомним, что трагедия произошла с 9-летним мальчиком 1 августа. Дети играли на стройплощадке, когда один из них провалился в коллектор. Второй ребенок попытался его спасти, но не смог. Школьник утонул. Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому поводу.

В поселке Кудряшовский ребенок пробрался на стройку и утонул в коллекторе
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