Под Новосибирском задержали подрядчика стройки, где в коллекторе утонул ребенок

Напомним, что трагедия произошла с 9-летним мальчиком 1 августа. Дети играли на стройплощадке, когда один из них провалился в коллектор. Второй ребенок попытался его спасти, но не смог. Школьник утонул. Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому поводу.