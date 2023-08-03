Сколько зарабатывают и чем владеют кандидаты в губернаторы Новосибирской области

Самый высокий доход из всех кандидатов у действующего губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. В 2021 году он заработал 5 122 562 рубля. Также в декларации указана квартира площадью 40 кв. м., а также доля в квартире площадью 122 кв. м., три гаража и автомобиль Фольксваген Tiguan. Кроме того, у действующего главы две квартиры — 135 и 126 кв. м. находятся в пользовании.