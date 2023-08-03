Сколько зарабатывают и чем владеют кандидаты в губернаторы Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Данные о доходах кандидатов в губернаторы раскрыл BFM.ru. Выборы губернатора Новосибирской области состоятся с 8 по 10 сентября, на данный момент на пост главы региона претендуют четыре человека:
Последняя размещенная в сети декларация за 2021 год Романа Яковлева сообщает, что в течение года его доход составил 1 875 108, 63 рублей. Также кандидат в губернаторы владеет долей в квартире площадью 69,1 кв. м., машиноместом и автомобилем Nissan X-Trail 2,5 SE.
Евгений Лебедев за тот же период указал в декларации указал доход в размере 520 757 рублей. Если разделить эту сумму на 12 месяцев, получим доход 43,4 тыч. рублей в месяц. Вице-спикер горсовета Новосибирска проживает в квартире площадью 66,1 кв. м., которая находится в собственности его жены, а также владеет долей машиноместа.
Самый высокий доход из всех кандидатов у действующего губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. В 2021 году он заработал 5 122 562 рубля. Также в декларации указана квартира площадью 40 кв. м., а также доля в квартире площадью 122 кв. м., три гаража и автомобиль Фольксваген Tiguan. Кроме того, у действующего главы две квартиры — 135 и 126 кв. м. находятся в пользовании.
Данные о суммах доходов Владислава Плотникова не размещены в сети, он руководит рядом компаний — ООО ПКФ «Ривайвел», «Мегаполис Сибири», «Новоград», «СМУ 36», ИД «Партнер» (газета «Бумеранг-Партнер»), ООО «Эдем», а также ему принадлежит гостиничный комплекс «Морозово».
Сейчас в НГУ и на других площадках Новосибирска проходит образовательный интенсив «Архипелаг 2023», участников которого на открытии поприветствовал губернатор Андрей Травников.