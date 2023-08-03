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В Новосибирске хотят построить 60-этажный небоскреб на берегу Оби

3 августа 2023, 14:41
Фото: 1MI
Небоскреб на берегу Оби планирует возвести компания «Альгеба», входящая в ГК «СибирьИнвест». Эту идею обсудили на заседании градостроительного совета в мэрии 3 августа.

По проекту это будет 60-этажное здание в квартале «Чернышевский». Холдинг давно хотел получить разрешение на строительство такой высотки.

На заседание чертежи рассмотрели эксперты и отозвались о них одобрительно. Член градсовет, архитектор Игорь Поповский дополнил, что при проектировании нужно смотреть на речной фасад.

По словам исполнительного директора ГК «СибирьИнвест» Антона Струлева, проект сейчас на согласовании у Росаэронавигации. Определяют разрешенную этажность высотки.

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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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