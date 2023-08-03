В Новосибирске хотят построить 60-этажный небоскреб на берегу Оби

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
По проекту это будет 60-этажное здание в квартале «Чернышевский». Холдинг давно хотел получить разрешение на строительство такой высотки.
На заседание чертежи рассмотрели эксперты и отозвались о них одобрительно. Член градсовет, архитектор Игорь Поповский дополнил, что при проектировании нужно смотреть на речной фасад.
По словам исполнительного директора ГК «СибирьИнвест» Антона Струлева, проект сейчас на согласовании у Росаэронавигации. Определяют разрешенную этажность высотки.