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Власти города Новосибирска прокомментировали находку свежих захоронений за забором Гусинобродского кладбища. Недавно один из местных жителей отправился собирать грибы и обнаружил несколько новых могил в лесу рядом с МЖК «Восточный», всего в 100 метрах от ограждения кладбища. Об этом сообщили в прокуратуре региона, добавив, что начата проверка.
По словам представителей мэрии, эти захоронения на самом деле находятся в пределах территории кладбища «Гусинобродское». Они пояснили, что исторически границы кладбищ Новосибирска были установлены на разных земельных участках, поэтому в настоящее время проводится работа по уточнению и расширению этих границ, включая кладбище «Гусинобродское».
В данный момент муниципалитет занимается установкой ограждений на кладбище, а также проводит работы по благоустройству его территории.