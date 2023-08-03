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Тайна 67 свежих могил в лесу Новосибирска раскрыта

3 августа 2023, 02:44
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Примерно 67 могил нашел грибник

В Новосибирске мэрия объяснила 67 свежих могил за забором Гусинобродского кладбища

Мэрия Новосибирска объяснила обнаружение 67 свежих захоронений на территории Гусинобродского кладбища.

Власти города Новосибирска прокомментировали находку свежих захоронений за забором Гусинобродского кладбища. Недавно один из местных жителей отправился собирать грибы и обнаружил несколько новых могил в лесу рядом с МЖК «Восточный», всего в 100 метрах от ограждения кладбища. Об этом сообщили в прокуратуре региона, добавив, что начата проверка.

По словам представителей мэрии, эти захоронения на самом деле находятся в пределах территории кладбища «Гусинобродское». Они пояснили, что исторически границы кладбищ Новосибирска были установлены на разных земельных участках, поэтому в настоящее время проводится работа по уточнению и расширению этих границ, включая кладбище «Гусинобродское».

В данный момент муниципалитет занимается установкой ограждений на кладбище, а также проводит работы по благоустройству его территории.

67 свежих могил нашел грибник в лесу Новосибирска — там нет памятников и крестов
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Кладбище#Гусинобродское кладбище#Мэрия#Могила
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