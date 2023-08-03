Власти города Новосибирска прокомментировали находку свежих захоронений за забором Гусинобродского кладбища. Недавно один из местных жителей отправился собирать грибы и обнаружил несколько новых могил в лесу рядом с МЖК «Восточный», всего в 100 метрах от ограждения кладбища. Об этом сообщили в прокуратуре региона, добавив, что начата проверка.