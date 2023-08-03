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В Новосибирской области незнакомец из соцсетей шантажировал девушку интимными фото

3 августа 2023, 02:15
Фото: 1MI
Девушка скинула интимки незнакомцу
В Куйбышеве неизвестный парень шантажировал девушку интимными фотографиями, требуя деньги.

В Новосибирской области молодой человек вымогал у девушки деньги, угрожая разослать ее интимные фотографии. По информации газеты «Трудовая жизнь», они познакомились в социальных сетях.

В процессе общения парень попросил девушку отправить ему свои интимные фотографии, и она согласилась. После этого он начал требовать деньги, чтобы не распространять эти снимки. Он угрожал отправить их всем друзьям девушки в социальных сетях.

Девушка отказалась переводить ему деньги, поэтому парень решил отправить ее интимные фотографии ее друзьям. Она обратилась в полицию, и теперь правоохранители проводят расследование для установления личности мужчины.

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