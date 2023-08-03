В Новосибирской области незнакомец из соцсетей шантажировал девушку интимными фото

Posted Сегодня, 02:15
Published Сегодня, 02:15
Modified Сегодня, 02:17
Updated Сегодня, 02:17
В Новосибирской области молодой человек вымогал у девушки деньги, угрожая разослать ее интимные фотографии. По информации газеты «Трудовая жизнь», они познакомились в социальных сетях.
В процессе общения парень попросил девушку отправить ему свои интимные фотографии, и она согласилась. После этого он начал требовать деньги, чтобы не распространять эти снимки. Он угрожал отправить их всем друзьям девушки в социальных сетях.
Девушка отказалась переводить ему деньги, поэтому парень решил отправить ее интимные фотографии ее друзьям. Она обратилась в полицию, и теперь правоохранители проводят расследование для установления личности мужчины.