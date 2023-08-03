«Я его не знаю»: Виктор Сухоруков ответил на обвинения актера Панина* в ЛГБТ-связях

До этого в беседе с Ксенией Собчак ныне проживающий в Испании актер Алексей Панин* решил в очередной раз поэпатировать россиян и признался, что якобы знает многое об интимной жизни звезд. Якобы артист чуть ли не вступал с ними в противоестественные отношения. При этом сама ведущая «запикала» имена и фамилии озвученных в интервью лиц, но Панин* оставил весьма явный намек. «Этот человек для всех является „братом“. А я знаю лично тех, кому он ширинки расстегивал», — сказал Панин*.