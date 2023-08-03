«Я его не знаю»: Виктор Сухоруков ответил на обвинения актера Панина* в ЛГБТ-связях

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
«Какая чушь! Я даже не знаю этого человека, который что-то там заявил про меня. Боже мой, дожили!», — заявил Виктор Сухоруков в интервью SHOT.
До этого в беседе с Ксенией Собчак ныне проживающий в Испании актер Алексей Панин* решил в очередной раз поэпатировать россиян и признался, что якобы знает многое об интимной жизни звезд. Якобы артист чуть ли не вступал с ними в противоестественные отношения. При этом сама ведущая «запикала» имена и фамилии озвученных в интервью лиц, но Панин* оставил весьма явный намек. «Этот человек для всех является „братом“. А я знаю лично тех, кому он ширинки расстегивал», — сказал Панин*.
Позже в своем Telegram-канале эпатажный артист все же раскрыл подробности интервью.
«Человек, про которого все подумали, что он расстегивает ширинки — не Сергей Безруков, а Виктор Сухоруков», — написал Алексей Панин*.
При этом Алексей Панин* и Виктор Сухоруков вместе снимались в «черной» комедии Алексея Балабанова «Жмурки». Сам Сухоруков известен по ролям в фильмах «Брат» и «Брат-2», которые демонстрировались в новосибирских кинотеатрах после начала специальной военной операции.
Стоит отметить, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений запрещена законом в Российской Федерации. В частности, новосибирцы возмутились «нетрадиционными» куклами в детском магазине в районе Академгородка. Несмотря на возможный производственный брак, многие горожане были готовы обратиться в прокуратуру, чтобы привлечь торговую сеть к уголовной ответственности.
Кроме того, ЛГБТ-тематика привлекает внимание и парламентариев. Еще до принятия федерального закона депутат Заксобрания Николай Молчалин принес на сессию книги, которые открыто продавались в магазинах Новосибирска и в которых могла содержаться пропаганда нетрадиционных отношений. Среди них оказалось и скандальное «Лето в пионерском галстуке». Несмотря на возрастные ограничения, роман тогда могли купить и несовершеннолетние.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента