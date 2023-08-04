Андрей Воробьев: Участок трассы М12 в Подмосковье сдадут раньше на 10 месяцев

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Как передает mosregtoday.ru, по заявлению главы региона, этот 77-километровый участок дороги будет сдан досрочно — уже в сентябре. Андрей Воробьев отметил, что после открытия в первый год сюда планируется привлечь сразу до 70 миллионов тонн внутреннего грузопотока. Сама трасса проходит через шесть муниципалитетов, а ее первый участок от ЦКАД до А108 протяженностью 22 километра был сдан год назад.
По словам Петушенко, на участке М12 в Московской области будет построено четыре многофункциональные зоны с АЗС и местами для отдыха. На самой дороге сейчас монтируют шумозащитные экраны, оборудуют освещение, укладывают асфальтобетон.
Гендиректор компании-подрядчика «Трансстроймеханизация» Владимир Монастырев рассказал, что дорога снимет автомобильную нагрузку с Московского скоростного диаметра. В регионе пройдет единственный шестиполосный участок. На дороге уже установили 3,6 тысячи светильников и 92 километра ограждения. Этот президентский проект улучшит транспортную ситуацию для 2,5 миллионов жителей области.
Говоря о других проектах в регионе, губернатор вспомнил самый крупные из них — концессионные дороги ЮЛА и «Пироговка», которые планируется открыть в следующем году. Также на 2024 год запланировано открытие обхода поселка Октябрьский и обхода Больших Вязем.