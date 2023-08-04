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Андрей Воробьев: Участок трассы М12 в Подмосковье сдадут раньше на 10 месяцев

4 августа 2023, 07:15
Фото: Константин Семенец / пресс-служба правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с главой правления госкомпании «Автодор» Вячеславом Петушенко посетили подмосковный участок трассы М12 «Москва — Казань» в Павловском Посаде.

Как передает mosregtoday.ru, по заявлению главы региона, этот 77-километровый участок дороги будет сдан досрочно — уже в сентябре. Андрей Воробьев отметил, что после открытия в первый год сюда планируется привлечь сразу до 70 миллионов тонн внутреннего грузопотока. Сама трасса проходит через шесть муниципалитетов, а ее первый участок от ЦКАД до А108 протяженностью 22 километра был сдан год назад.

По словам Петушенко, на участке М12 в Московской области будет построено четыре многофункциональные зоны с АЗС и местами для отдыха. На самой дороге сейчас монтируют шумозащитные экраны, оборудуют освещение, укладывают асфальтобетон.

Гендиректор компании-подрядчика «Трансстроймеханизация» Владимир Монастырев рассказал, что дорога снимет автомобильную нагрузку с Московского скоростного диаметра. В регионе пройдет единственный шестиполосный участок. На дороге уже установили 3,6 тысячи светильников и 92 километра ограждения. Этот президентский проект улучшит транспортную ситуацию для 2,5 миллионов жителей области.

Говоря о других проектах в регионе, губернатор вспомнил самый крупные из них — концессионные дороги ЮЛА и «Пироговка», которые планируется открыть в следующем году. Также на 2024 год запланировано открытие обхода поселка Октябрьский и обхода Больших Вязем.

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