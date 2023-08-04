Андрей Воробьев: Участок трассы М12 в Подмосковье сдадут раньше на 10 месяцев

Как передает mosregtoday.ru, по заявлению главы региона, этот 77-километровый участок дороги будет сдан досрочно — уже в сентябре. Андрей Воробьев отметил, что после открытия в первый год сюда планируется привлечь сразу до 70 миллионов тонн внутреннего грузопотока. Сама трасса проходит через шесть муниципалитетов, а ее первый участок от ЦКАД до А108 протяженностью 22 километра был сдан год назад.