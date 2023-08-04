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Идея отметить день пива пришла в голову владельцу небольшого бара в американском городе Санта-Круз (Калифорния) Джесси Авшаломову в 2007 году. Причиной стало желание привлечь в свое заведение побольше клиентов и заодно пропиарить пенный напиток среди местных жителей. Впервые сугубо местечковое событие состоялось 5 августа из-за хорошей летней погоды и нежелания ссориться с крупными фестивалями пива.
Сейчас Международный день пива отмечается во многих профильных заведениях, клубах, а также студенческих кампусах в США, Европе и Южной Америке. Пользуется популярностью «пивной» день и в России.
С 2012 года возникло негласное соглашение о том, что праздновать Международный день пива стоит в первую пятницу августа. Таким образом, в нынешнем году все причастные и сочувствующие в 2023 году сделают это 4 августа.
У праздника существуют и противники. Они считают, что данное событие попросту пропагандирует неумеренное пьянство и ведет к росту алкоголизма. Однако Международный день пива, несмотря на большую популярность, все же не является полностью официальным.
Итак, как же правильно отметить Международный день пива? Существуют три негласных правила:
Также в Международный день пива представляют новые сорта и разновидности пива из разных стран. Многие бары практикуют «счастливые часы» и работу едва ли не до утра и последнего клиента.
Несмотря на масштабное празднование Международного дня пива, в тематическом календаре имеются и другие примечательные даты.
Безусловно, главная из них — Октоберфест. В этом году мероприятие пройдет в Мюнхене с 16 сентября по 3 октября. По понятным причинам многие не смогут там оказаться, но заочно поздравят баварцев.
Также 27 сентября отмечается День чешского пива. Чехия является одной из законодательницей мод в пивоварении, а популярные марки знакомы многим гурманам. Поэтому хмурый осенний день перестанет для многих быть таким грустным.
Наконец, просто перечислим остальные даты. День баварского пива (23 апреля), День пива в Исландии (1 марта), День женского пивоварения (8 марта) и День российского пивоварения (вторая суббота июня).
Несмотря на кажущуюся простоту и легкость употребления пива, хмельной напиток зачастую пробуждает в людях самые низменные инстинкты. Одним из таких вопиющих инцидентов стал случай с появлением голой девушки на улицах Новосибирска. Сначала соответствующее видео попало в топ социальных сетей, но позже выяснились неприятные подробности.
Оказалось, что девушку заманили к себе четверо пьяных мужчин. Сибирячка соблазнилась халявным предложением выпить пива, но после выпитого в пивоманах пробудилась похоть. Когда несчастная отказалась от секса, ее попытались изнасиловать, сорвав с тела всю одежду. Затем выпивохи уехали на машине.
Еще один случай произошел в пригородной электричке. Две подруги зашли с пивом и собакой в вагон и поначалу вели себя спокойно. Однако выпитый алкоголь ударил им в голову и они дважды попытались сорвать стоп-кран. В итоге хулиганками занялась транспортная полиция.