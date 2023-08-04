Одним из самых оригинальных праздников является Международный день пива (International Beer Day). Это знаменательное событие приходится на первую пятницу августа. О том, когда он наступит в 2023 году, как правильно встретить и традициях необычного праздника — в материале Atas.info.

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