Эколог из Новосибирской области назвал места, где нельзя собирать грибы

Posted 4 августа 2023, 09:51
Published 4 августа 2023, 09:51
Modified 4 августа 2023, 10:04
Updated 4 августа 2023, 10:04
По словам заядлых грибников опасно для здоровья и жизни собирать для употребления в пищу грибы у обочин дорог. Выхлопные газы из двигателей автомобилей проникают в дикоросы, от этого они становятся ядовитыми.
«Грибы лучше собирать в проверенных местах, на полянках в лесах Ордынского района, Бердска, Маслянино, Колывани. В Первомайском районе и у Гусинобродского шоссе, где часто этим промышляют, я бы не советовал. В черте города и у трасс скапливаются вредные примеси», — объяснил опытный грибник Михаил Печерский.
С ним согласен и эколог Павел Арбатский. По словам специалиста грибы — это вид продукта, который впитывает в себя все канцерогены и их нельзя собирать вблизи городов и промышленный предприятий.
«Многие собирают грибы недалеко от Пашино, не думая о том, что вблизи находится завод химических концентратов. Я бы не советовал также искать дикоросы в деревнях под Искитимом, где работают угледобывающие разрезы. Благоприятные места — это Караканский бор, Салаирский кряж, Сузунский, Черепановский, Колыванский, Тогучинский районы», — рассказал Арбатский.
Напомним, на днях новосибирцы открыли сезон сбора лисичек.