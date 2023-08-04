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Эколог из Новосибирской области назвал места, где нельзя собирать грибы

4 августа 2023, 09:51
Фото: atas.info
Названы грязные места, где не собирают грибы
Самый грибной месяц лета начался в Новосибирской области и люди вышли на «охоту» в леса на грузди, лисички, маслята, опята. Atas.info узнал, где не стоит собирать дикоросы из-за плохой экологии в 2023 году.

По словам заядлых грибников опасно для здоровья и жизни собирать для употребления в пищу грибы у обочин дорог. Выхлопные газы из двигателей автомобилей проникают в дикоросы, от этого они становятся ядовитыми.

«Грибы лучше собирать в проверенных местах, на полянках в лесах Ордынского района, Бердска, Маслянино, Колывани. В Первомайском районе и у Гусинобродского шоссе, где часто этим промышляют, я бы не советовал. В черте города и у трасс скапливаются вредные примеси», — объяснил опытный грибник Михаил Печерский.

С ним согласен и эколог Павел Арбатский. По словам специалиста грибы — это вид продукта, который впитывает в себя все канцерогены и их нельзя собирать вблизи городов и промышленный предприятий.

«Многие собирают грибы недалеко от Пашино, не думая о том, что вблизи находится завод химических концентратов. Я бы не советовал также искать дикоросы в деревнях под Искитимом, где работают угледобывающие разрезы. Благоприятные места — это Караканский бор, Салаирский кряж, Сузунский, Черепановский, Колыванский, Тогучинский районы», — рассказал Арбатский.

Напомним, на днях новосибирцы открыли сезон сбора лисичек.

#Алина Шефер#Грибы#Экология#Загрязнение#Новосибирск#Новосибирская область
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