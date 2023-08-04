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Громкий хлопок возле НГТУ и ТЦ «Сан Сити» испугал жителей Новосибирска

4 августа 2023, 04:59
Фото: 1MI
Произошло это вечером
Громкий звук, услышанный ночью в Новосибирске, вызвал панику среди жителей: очевидцы говорят, что мусоровоз случайно уронил контейнер, в результате чего шум доносился даже до соседних улиц.

Жители Новосибирска были испуганы громким шумом, который раздался в ночное время. Кто-то подумал, что это был взрыв, а кто-то — авария. Официально о происшествии не сообщалось.

Вечером 3 августа в районе улицы Немировича-Данченко новосибирцы услышали громкий звук. Некоторые приняли его за взрыв. Об этом сообщал телеграм-канал ACT-54 Black.

Такой «хлопок» услышали возле НГТУ, на улице Беловежской, на Станиславском жилмассиве, в районе «Сан Сити», на улице Тульской, на пересечении улиц Вертковской и Сибиряков-Гвардейцев, на улице Серафимовича, на Троллейной и даже в Марусино.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области ответили, что не было никаких сообщений о происшествиях или выездах на них.

Вот, что рассказала Сибкрай. ru очевидица с места событий: «Стояла, курила, смотрела в окно. И видела, как мусоровоз ставил бак, после чего и был этот „бах“. Так что никакой криминалистики, мистики, беспилотников, войн и прочего нет».
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Происшествия#Шум
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