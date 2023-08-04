Такой «хлопок» услышали возле НГТУ, на улице Беловежской, на Станиславском жилмассиве, в районе «Сан Сити», на улице Тульской, на пересечении улиц Вертковской и Сибиряков-Гвардейцев, на улице Серафимовича, на Троллейной и даже в Марусино.