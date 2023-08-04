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В пятницу, 4 августа НГТУ опубликовал списки поступивших на своем сайте, поэтому ррейтинговые списки абитуриентов, которые хотят поступить на разные факультеты, доступны для просмотра. Официальная дата публикации всех поступивших — 9 августа, но их можно узнать уже сейчас. Преимущественно, известны результаты поступивших на бюджет.
Atas.info узнал в приемной комиссии НГТУ следующее: «Списков на зачисление будет несколько и они начнут публиковаться с 4 по 9 августа. Но основной — 4 августа».
Чтобы посмотреть списки поступивших НГТУ-2023, откройте официальный сайт университета. Затем найдите раздел «Поступающим», перейдите в «Рейтинговые списки». Выберите свой факультет. Напротив каждого поступившего абитуриента появится надпись «зачислен» и выходные данные приказа с указанием номера и даты издания.
Рейтинговые списки будут отображать информацию о вероятности зачисления на 9 августа, при условии подачи согласия до 3 августа в 12:00 по мск. Проверьте, есть ли ваши данные СНИЛС в этом разделе.
Если ваша строка не указывает на вероятность зачисления, не паникуйте. Часто после публикации списков поступивших абитуриенты забирают свои документы из других университетов, куда они также подавали заявления. Возможно, ваше место будет повышено и вы будете зачислены в университет.