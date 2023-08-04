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Новосибирск затопило после жуткого ливня 4 августа — люди и машины плывут: фото

4 августа 2023, 12:35
Фото: 1MI
Ливень затопил Новосибирск
Мощный ливень промчался по Новосибирску и смыл все вокруг 4 августа. Горожане делятся фотографиями последствий дождя.

По словам сибиряков, во дворы стало невозможно проехать и пройти — они затоплены. Водители и пассажиры повально начали выходить из транспорта, потому что машины и автобусы буквально сносит.

Фото: atas.info
«Дороги размыло, их просто не видно. Воды по пояс, детей полностью закрывает. Мужики уже надувают лодку во дворе. Скажите, что происходит с нашим многомиллионным городом — это столица Сибири? Позор!», — высказалась в разговоре с Atas.info читательница.

Ливень снес многие дорожные знаки, поэтому автомобилисты не рискуют ехать вслепую. На дорогах уже замечают десятки ДТП и пробки, судя по 2ГИС, в 9 баллов.

Фото: АСТ-54
«Дождь пошел и все отупели», — пишут водители в чатах.

Также сейчас в Ленинском районе Новосибирска несколько десятков домов остались без электричества. Произошли аварии на улицах Титова, Танкистов.

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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Затопление#Ливень
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