Новосибирск затопило после жуткого ливня 4 августа — люди и машины плывут: фото

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
По словам сибиряков, во дворы стало невозможно проехать и пройти — они затоплены. Водители и пассажиры повально начали выходить из транспорта, потому что машины и автобусы буквально сносит.
«Дороги размыло, их просто не видно. Воды по пояс, детей полностью закрывает. Мужики уже надувают лодку во дворе. Скажите, что происходит с нашим многомиллионным городом — это столица Сибири? Позор!», — высказалась в разговоре с Atas.info читательница.
Ливень снес многие дорожные знаки, поэтому автомобилисты не рискуют ехать вслепую. На дорогах уже замечают десятки ДТП и пробки, судя по 2ГИС, в 9 баллов.
«Дождь пошел и все отупели», — пишут водители в чатах.
Также сейчас в Ленинском районе Новосибирска несколько десятков домов остались без электричества. Произошли аварии на улицах Титова, Танкистов.