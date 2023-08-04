Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
В Новосибирске была избрана мера пресечения для замдиректора ООО «Корона» (компания была подрядчиком), которого обвиняют в смерти 9-летнего мальчика в коллекторе. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Новосибирской области.
Должностное лицо обвиняется в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, что привело к гибели ребенка. Ему была выбрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Освободили зама прямо в зале суда.
Напомним, ранее мы сообщали, что ребенок в поселке Кудряшовский проник на территорию стройки, где проводились работы по установке центральной системы водоотведения. В результате он спустился в коллектор и провалился в воду, где утонул.