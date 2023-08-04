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Ревнивый новосибирец наказал любимую при помощи ножа и провода

4 августа 2023, 07:47
Фото: pxhere. com
Ревнивый муж решил проблему "любовного треугольника" ножом
В городе Обь вынесли приговор мужчине. Он обвинялся в жестоком убийстве.

«Собранные следственным отделом по городу Обь Следственного управления по Новосибирской области помогли в вынесении приговора 54-летнему мужчине. Он обвинялся в убийстве, совершенном с особой жестокостью и причинении тяжких телесных повреждений по неосторожности», — рассказали в пресс-службе регионального СКР.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Ревнивый мужчина пришел в дом к знакомой женщине, где у него произошел конфликт с ее приятелем. Сибиряк врезал сопернику по лицу несколько раз, так что тот ударился о косяк двери и получил тяжелые травмы. Также ревнивец избил его.

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Досталось и возлюбленной. Мужчина схватил нож и нанес не менее 80 ударов по всему телу. После этого он связал жертву электрическим приводом и оставил истекать кровью. Вскоре женщина скончалась, а пострадавшему приятелю смогли оказать медицинскую помощь.

В итоге суд назначил мужчине весьма суровое наказание. Ревнивый сибиряк проведет пятнадцать лет в колонии строгого режима.

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#Александр Ляхов#Суд#Приговор#Убийство#Убийство на почве ревности#Криминал#Новосибирская область
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