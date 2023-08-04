Ревнивый новосибирец наказал любимую при помощи ножа и провода

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
«Собранные следственным отделом по городу Обь Следственного управления по Новосибирской области помогли в вынесении приговора 54-летнему мужчине. Он обвинялся в убийстве, совершенном с особой жестокостью и причинении тяжких телесных повреждений по неосторожности», — рассказали в пресс-службе регионального СКР.
Инцидент произошел в октябре прошлого года. Ревнивый мужчина пришел в дом к знакомой женщине, где у него произошел конфликт с ее приятелем. Сибиряк врезал сопернику по лицу несколько раз, так что тот ударился о косяк двери и получил тяжелые травмы. Также ревнивец избил его.
Досталось и возлюбленной. Мужчина схватил нож и нанес не менее 80 ударов по всему телу. После этого он связал жертву электрическим приводом и оставил истекать кровью. Вскоре женщина скончалась, а пострадавшему приятелю смогли оказать медицинскую помощь.
В итоге суд назначил мужчине весьма суровое наказание. Ревнивый сибиряк проведет пятнадцать лет в колонии строгого режима.