Ревнивый новосибирец наказал любимую при помощи ножа и провода

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Ревнивый мужчина пришел в дом к знакомой женщине, где у него произошел конфликт с ее приятелем. Сибиряк врезал сопернику по лицу несколько раз, так что тот ударился о косяк двери и получил тяжелые травмы. Также ревнивец избил его.