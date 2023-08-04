Счастливый наблюдает: в скандальный «Метро МиР» в Новосибирске назначили директора

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Как сообщает издание «Центр деловой жизни», временно исполняющим обязанности директора компании назначен Андрей Счастливый. Также сообщается, что и. о. руководителя имеет отношение к силовым структурам.
Информацию подтвердили и в пресс-центре мэрии города Новосибирска. Пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов рассказал " НГС Новосибирск», что временный управленец приступил к работе еще в июле.
Андрей Счастливый является временно исполняющим обязанности директора «Метро МиР», поскольку Александр Мысик пока не освобожден от руководящих функций. В отношении управленца возбуждено несколько уголовных дел по факту злоупотребления служебным положением и крупных хищений из муниципального бюджета. Ущерб может превышать 200 миллионов рублей.
По версии следствия, Александр Мысик мог смошенничать, разрабатывая песчаный карьер в изначально несудоходном районе Оби рядом с домом отдыха. Также управленца подозревают₽ многочисленных нарушениях при разработке проектной документации по строительству дороги до ЛДС «Арена».