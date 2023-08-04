Счастливый наблюдает: в скандальный «Метро МиР» в Новосибирске назначили директора

Андрей Счастливый является временно исполняющим обязанности директора «Метро МиР», поскольку Александр Мысик пока не освобожден от руководящих функций. В отношении управленца возбуждено несколько уголовных дел по факту злоупотребления служебным положением и крупных хищений из муниципального бюджета. Ущерб может превышать 200 миллионов рублей.