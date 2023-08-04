atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Изображение материала

Счастливый наблюдает: в скандальный «Метро МиР» в Новосибирске назначили директора

4 августа 2023, 10:30
Фото: Pxhere. com
Директору компании грозит тюремный срок

В «Метро МиР» в Новосибирске назначили и. о. директора

В «Метро МиР» в Новосибирске произошли временные кадровые ротации. В компании сменился директор.

Как сообщает издание «Центр деловой жизни», временно исполняющим обязанности директора компании назначен Андрей Счастливый. Также сообщается, что и. о. руководителя имеет отношение к силовым структурам.

Информацию подтвердили и в пресс-центре мэрии города Новосибирска. Пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов рассказал " НГС Новосибирск», что временный управленец приступил к работе еще в июле.

В Новосибирске суд отменил штраф директору «МЕТРО МИР» Мысику
Узнать подробнее

Андрей Счастливый является временно исполняющим обязанности директора «Метро МиР», поскольку Александр Мысик пока не освобожден от руководящих функций. В отношении управленца возбуждено несколько уголовных дел по факту злоупотребления служебным положением и крупных хищений из муниципального бюджета. Ущерб может превышать 200 миллионов рублей.

По версии следствия, Александр Мысик мог смошенничать, разрабатывая песчаный карьер в изначально несудоходном районе Оби рядом с домом отдыха. Также управленца подозревают₽ многочисленных нарушениях при разработке проектной документации по строительству дороги до ЛДС «Арена».

«Дело Мысика»: когда введут новые дороги к ЛДС в Новосибирске скажут эксперты
Узнать подробнее
#Назначение#Кадры#Метро МиР#Город#Дело Мысика: задержание и обыски#Новосибирск
Подпишитесь
Ветром сдуло? Кто из хедлайнеров исчез с афиш рок-фестиваля в Новосибирске 2023
2 августа, 09:57
Качество воды не отвечает нормам ни на одном из шести пляжей в Новосибирске
Сегодня, 09:09
«Его там размололо»: стало известно, как погиб мальчик в коллекторе под Новосибирском
Вчера, 08:20
62 ребенка травмировались в батутном центре в Новосибирске — ответит директор
Сегодня, 01:32
Сколько зарабатывают и чем владеют кандидаты в губернаторы Новосибирской области
Вчера, 09:36
НГТУ опубликовал списки поступивших 2023 в Новосибирске — где их смотреть
Сегодня, 01:27